Den fredstida ekonomiska historien känner inte till andra fall än dagens Europa där demokratier så hastigt och drastiskt körts ner till zombieekonomier likt euroländerna vid Medelhavet.

Vår riksdag anser att beslut om återhämtningsfonden kräver kvalificerad majoritet. Detta gör att Finland kan stoppa hela fonden. Den skulle enligt många endast uppskjuta nödvändiga reformer som länder som Italien sedan länge borde ha gjort. Finland liksom övriga länder får i dag lån till just ingen ränta och kan använda hela beloppet för egen del utan inblandning av Brysselbyråkrati. Varför då denna fond med alla uppslitande gräl, för att inte tala om dess tvivelaktiga juridiska grund. Varför? I nästan alla länder har man grälat till och med inom samma partier och Finland är ett gott exempel därpå. Dessutom är tidpunkten fel då konjunkturerna kraftigt svängt uppåt.

Återhämtningsfonden är för liten för att rädda Europa. Ett godkännande leder endast till att man snart behöver en ny fond medan nödiga reformer är ogjorda. Hur länge skall Finlands högt beskattade medborgare betala för att Italien inte får ordning på sitt skattesystem eller Spanien håller sig med ett helt överdådigt pensionsarrangemang? Det är intressant att konstatera vilken energi De gröna och vänsterpartierna använder för att skänka bort skattebetalarnas pengar till länder med förmögnare skattebetalare.

Har dagens krisande och alltmer skuldtyngda Finland råd att skänka bort 4,5 miljarder euro till överskuldsatta misskötta länder i fåfängt hopp om att de får sina ekonomier i skick? Efter Mario Draghis löfte 2012 om att till varje pris rädda euron har miljard efter miljard gått till krisländerna utan att de gjort de reformer som bort göras.

Man har från regeringshåll låtit påskina att fonden är av helt avgörande betydelse för hela Europa. Fonden går ut på att man under sex år upptar ett lån om 125 miljarder euro per år vilket är ett marginellt belopp i förhållande till bnp – Tysklands nettoandel 0,15 procent, i Italien bidragsdelen netto under 1 procent. Man kan fråga sig varför just denna i förhållande till bnp helt anspråkslösa stimulering skall rädda Europa. Europa stimulerade förra året sina ekonomier på grund av covid-19 med långt över 2 000 miljarder att jämföra med 125 miljarder euro. USA stimulerar sin ekonomi detta år med 3 000 miljarder dollar.

Det blir intressant att se hur Centern som säger sig tala för regionernas intressen i vårt land röstar. Största bidragslandet är Italien och alla vet att de bidrag som går till Syditalien mer eller mindre hamnar i maffians fickor. Kanske Centerväljare i eftersatta regioner hellre skulle se att skattebetalarnas pengar i stället användes på hemmaplan.

Fonden löser inte Europas problem. Problemet i dag är eurozonens svaga tillväxt och inte minst den utslagning som sker av vissa länder inom valutaunionen. Grekland, Italien och Spanien är helt överskuldsatta och helt beroende av Centralbankens och andra länders stöd vilket fonden är ett exempel på. Denna ojämna utveckling accentueras dag efter dag och undersökningar visar att euron för Tyskland är 17 procent för låg medan den för Spanien och Frankrike är 6-7 procent för hög. Dessutom har produktivitetsgapet markant ökat mellan länderna.

Denna ojämna utveckling gör att hjälpbehovet ständigt ökar speciellt som en del länder inte reformerar sina ekonomier. Återhämtningsfonden är bara ett sätt att skjuta på de verkliga problemens lösning. Görs inget kommer det nya fonder gång på gång. Finland har nu de kort på hand som kan stävja denna framfart mot allt större konflikter och ekonomisk kris. Europa är dock i dag så nedkört att alla lösningar är dåliga, men mindre dåliga ju snabbare man handlar.

Men till slut det viktigaste av allt: det är dessa eurogräl som splittrar EU. Därför måste de elimineras och de finns kvar så länge som högskattebetalare i norr betalar för förmögnare lågskattebetalare i söder.

Den fredstida ekonomiska historien känner inte till andra fall än dagens Europa där demokratier så hastigt och drastiskt körts ner till zombieekonomier likt euroländerna vid Medelhavet. Euron är en valuta utan egen budget och finansministerium och kommer som sådan därför aldrig att fungera vilket verkligheten dag för dag allt tydligare visar. Fonden är bara ett sätt att fördröja lösningen av de verkliga problemen och fungerar bäst som valpropaganda för så kallade högernationella partier medan de övriga grälar om dess tillämpning.

Hur det än går för fonden bör Europa reformera euron och göra länge omtalade strukturella, men politiskt svårgenomförbara saneringar av krisländernas ekonomier. Detta underlättas inte av det faktum att grälet om återhämtningsfonden visat att länderna i norr alltmer motsätter sig bidrag.

Helsingfors