Europa kämpar mot klockan för att stoppa deltavarianten

Virusfallen ökar när den smittsamma deltavarianten rusar mot total dominans. Nu kämpar Europas länder med att växla upp vaccineringen för att skydda sina medborgare – som lockas med allt från billotterier till nöjescheckar för att ta en spruta.

Strålande solsken, lata dagar på stranden och långa middagar med efterlängtade vänner som varit isolerade under pandemin. Europa har gått in i semesterläge och på många håll har fallande smittotal under våren gjort att restriktionerna har lättats lagom till ledigheten.

Men det blåser upp till storm vid horisonten.

Efter tio veckor av sjunkande virustal i Europa ökar antalet nya fall, varnar Världshälsoorganisationen (WHO). Trendbrottet förklaras bland annat av att fler reser och träffas i större grupper sedan reglerna för sociala sammankomster mildrats.

Viss kritik har också riktats mot fotbolls-EM sedan fans flockats vid arenor och pubar – och vissa vädrar oro över att idrottsfesten ska förvandlas till ett superspridarevenemang. Att Storbritannien tillåter 60 000 i publiken på de sista matcherna har fått Tysklands förbundskansler Angela Merkel att rynka på näsan.

Framför allt är det virusvarianten deltas framfart som oroar. I Storbritannien står den för 95 procent av de nya fallen och den snabba smittspridningen har skjutit upp det sista steget i Englands återöppning. Utvecklingen har fått länder som Portugal, Spanien och Malta att öka restriktionerna för semestersugna britter.

Men reglerna kan ha skärpts för sent. Experter menar att det sannolikt bara är en tidsfråga innan delta har kopplat sitt grepp om det europeiska fastlandet.

I slutet av augusti kommer virusvarianten att stå för 90 procent av fallen i EU, spår smittskyddsenheten ECDC som konstaterar att det är "hög till mycket hög risk" att smittas i områden med låg vaccinationsgrad.

"Det är väldigt viktigt att rulla ut vaccinen i mycket hög takt", varnar ECDC.

Covidvaccinen har visat sig skydda mot deltavarianten, men två doser krävs för högt skydd. WHO:s regionchef Hans Kluge konstaterade dock i förra veckan att vaccinationstakten i Europa inte är i närheten av vad den skulle behöva vara. Då hade 63 procent av befolkningen i WHO:s Europaregion, där vissa centralasiatiska länder räknas in, fortfarande inte fått sin första spruta.

Nya virusvarianter i kombination med låg vaccinationstäckning och att människor struntar i att hålla avstånd och i stor utsträckning träffar utomstående gör att det finns risk för en ny virusvåg i Europa till hösten, konstaterar Kluge.

– Fönstret för att agera står öppet nu.

I vissa länder sprider sig viruset snabbare i de yngre åldersgrupperna – vilket får oron att växa eftersom de ofta står sist i vaccinationskön. Nu försöker regeringar runt om i Europa att hitta snabba lösningar.

I hopp om att undvika en ny virusvåg vaccineras barn mellan 12 och 17 år i Nederländerna. I Grekland får unga vuxna 150 euro i nöjescheckar och en månads gratis surf i mobilen efter första sprutan. I Rom överväger man vaccinbussar vid stränderna och i Polen lottas bilar ut bland vaccinerade vuxna.

Den så kallade deltavarianten av coronaviruset upptäcktes i Indien i slutet av 2020. Varianten, som även går under benämningen B.1.617.2, innehåller mutationer som gör den mer smittsam. Fullvaccinerade personer beräknas enligt studier ha gott skydd mot delta. Den 29 juni hade virusvarianten upptäckts i minst 96 av världens länder, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Folkhälsomyndigheten bedömer att delta kommer att bli den dominanta virusvarianten i Sverige mot slutet av sommaren. Fram till den 1 juli hade varianten upptäckts hos 743 personer i Sverige.

Portugal har sedan i mitten av mars lättat på sina restriktioner sedan antalet nya fall av covid-19 sjunkit till runt 500 om dagen. Men nu ökar smittspridningen och antalet nya fall har för första gången sedan februari nått över 2 000 på en dag.

I de värst drabbade områdena har nattligt utegångsförbud införts och restauranger och barer måste stänga tidigare. Dessutom växlas ansträngningarna upp för att få fler vaccinerade. Öppettiderna för kliniker har utökats, soldater har kallats in för att hjälpa till och tiden mellan två doser av Astra Zenecas vaccin har förkortats från tolv till åtta veckor.

– Vi kämpar mot klockan, har Mariana Vieira da Silva, minister med ansvar för samordningen av covidåtgärder, sagt.