EU-parlamentet: Ja till rätten att inte vara uppkopplad på fritiden

Europaparlamentet röstade ja till ett upprop att trygga anställdas rätt att koppla bort från sitt arbete på fritiden.

Det är fråga om parlamentets eget initiativ, som uppkommit bland annat ur oron över att arbete och fritid går ihop.

Frågan har blivit ännu mer aktuell under coronapandemin, då uppskattningsvis en tredjedel av européerna jobbar hemifrån, och digitala verktyg gör att man kan vara mer anträffbar hela tiden.

Motionen är ett upprop till kommissionen att bereda ett direktiv kring rätten att vara frånkopplad från arbetet, right to disconnect, vilket i motionen ses som en grundrättighet. Man ska kunna vara frånkopplad arbetsuppgifter men också verktyg som e-post och telefon under vilotid och semestrar utan att det leder till negativa följder på jobbet.

Parlamentet röstade för motionen på torsdagen med 472 röster. Rapportören, den maltesiske socialdemokraten Alex Agius Saliba (S&D), tackade för stödet på Twitter och manade kommissionären för sysselsättning och sociala frågor Nicolas Schmit att skrida till verket.

– Jag är helt enig om vikten av att trygga en hälsosam balans mellan arbete och det egna livet, och sund arbetsmiljö i den digitala världen, kommenterade Schmit på sitt Twitterkonto.