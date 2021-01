EU-ledare: Håll gränserna öppna i pandemin

I de här länderna är smittspridningen för tillfället värst i EU, räknat i antalet nya fall per 100 000 invånare under de två senaste veckorna (med det totala antalet döda under hela pandemin inom parentes):

1) Irland: 1 444 (2 608)

2) Tjeckien: 1 363 (14 449)

3) Portugal: 1 215 (9 028)

4) Slovenien: 1 133 (3 371)

5) Spanien: 804 (53 769)

...

8) Sverige: 669 (10 764)

16) Danmark: 365 (1 805)

27) Finland: 62 (621)

Flest antal döda totalt har Italien med 82 177.

Uppgifterna gäller för de två första veckorna under 2021, inrapporterade till EU:s smittskyddsenhet ECDC fram till i onsdags.

Källa: ECDC