EU-länder i vaccinets världstopp

Kritiken var länge hård – men nu är flera EU-länder i världstopp när det gäller att vaccinera mot covid-19. Och i Bryssel satsas stora pengar för att möta framtidens hälsohot.

Världens vaccinräknare tycks visserligen ha svårt att samsas om vilka siffror som egentligen gäller.

En sak är ändå klar: länder som Portugal och Malta tillhör dem som kommit allra längst när det gäller att vaccinera fullt ut mot covid-19.

Att Malta finns där, med sin lilla yta och bara en halv miljon invånare, är kanske inte så konstigt. Portugal är kanske mer överraskande, med en folkmängd på drygt 10 miljoner och en lång historia som ett av Västeuropas fattigaste länder.

Olika instanser har olika siffror för hur många som egentligen vaccinerats mot covid-19 i olika länder över hela världen. Johns Hopkins-universitetet i USA toppar sin lista med Malta (på 82,93 procent), följt av Förenade Arabemiraten (80,98), Portugal (80,74), Singapore (78,59) och Qatar (78,33). Storbritannien-baserade Our World in Data (Owid) listar i stället Portugal främst (81,54 procent) före Malta (81,01), Island (79,27), Förenade Arabemiraten (79,19) och Spanien (76,10). EU:s smittskyddsenhet (ECDC), som endast listar länder i EU/EES-området, har i sin tur Malta först (på 79,2), före Portugal (75,4), Island (73), Belgien (71,8) och Irland (71,3). Alla siffror gäller fullt vaccinerade av hela befolkningen.

Nu har man ändå färdigvaccinerat över 80 procent av hela befolkningen, enligt de olika uppgifter som det amerikanska Johns Hopkins-universitetet och brittiska Our World in Data räknar in.

På den amerikanska listan rankas Portugal som trea i världen, efter Malta och Förenade Arabemiraten. På den brittiska hoppar landet förbi de andra två och placeras allra längst upp, med 81,54 procent av befolkningen fullt ut vaccinerad.

Chefen för Portugals vaccineringsinsats bryr sig dock föga om placeringen.

Så här ser smittspridningen av covid-19 ut i EU just nu, räknat i antal nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna: Över 300 fall: Slovenien (508), Irland (405), Estland (398), Litauen (395), Grekland (316) och Cypern (315). Över 200 fall: Bulgarien (283), Österrike (282), Kroatien (265), Lettland (255), Frankrike (241) och Belgien (238). Över 100 fall: Nederländerna (198), Portugal (194), Tyskland (176), Luxemburg (153), Sverige (147), Spanien (143), Finland (137), Danmark (134), Malta (131), Rumänien (130), Italien (128) och Slovakien (101). Under 100 fall: Tjeckien (41), Ungern (35) och Polen (15). För tillfället stiger siffrorna i 13 EU-länder – främst i Östeuropa – och sjunker i 14. Siffrorna gäller vecka 35 och vecka 36. Källa: ECDC

– Jag bryr mig inte om vi är nummer ett, två eller tre. Vad jag vill är att få kontroll på viruset och vaccinera så många som möjligt så att inte viruset har något manöverutrymme, sade Henrique de Gouveia e Melo i helgen, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Vaccineringschefen var tidigare chef för den portugisiska marinen och fick sitt uppdrag i februari i år, då Portugal hade det värsta smittoläget i hela EU, med en hårt coronapressad sjukvård.

När det gäller att vaccinera befolkningen fullt ut tillhör även andra EU-länder, som Spanien, Danmark och Irland, den absoluta världstoppen, tillsammans med exempelvis Qatar, Singapore och Island.

Storbritannien och Israel, som tillhörde de snabbaste i att börja vaccinera, ligger nu längre ner på listan, med runt 65 procent av befolkning fullt ut vaccinerad.

– Det här är en europeisk framgångssaga, ett europeiskt mirakel. Vi har lyckats trots alla domedagsprofeter som försökte övertyga européerna om att vi aldrig skulle klara det, säger EU-kommissionären Margaritis Schinas på en presskonferens i Bryssel.

Tillsammans med en rad kollegor presenterar Schinas på torsdagen EU-kommissionens nya "hälsostruktur" Hera.

Organisationen – som rent formellt inte är någon egen myndighet – får ett dubbelt uppdrag. Hera ska arbeta förberedande för att samordna forskning och medicinutveckling, men också vara den som samlar EU-länderna och leder insatserna när nya pandemier slår till.

– Med Hera inför vi något som hittills har saknats, för att förbereda, men också ringa i alarmklockan, säger Schinas i Bryssel.

EU ska lägga motsvarande sex miljarder euro på Hera under de kommande sex åren. Summan växer dessutom till nästan 50 miljarder, om man räknar in andra budgetsatsningar och medlemsländernas egna insatser på området.