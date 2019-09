Rent ut sagt vill man justera inflationsmålet efterhand så att räntorna aldrig mera behöver höjas för att på detta sätt kunna konfiskera pengar enligt behov i all evighet.

EU:s finanspolitik styrs av personer från länder som missköter sig. Olyckligtvis tillsätter man centralbankschefer och så vidare som kommer från EU:s bananrepubliker. De arbetar huvudsakligen för hemlandets intresse. EU utvecklade sig därför, som det aldrig var tänkt, till en transferunion där de skötsamma länderna transfererar pengar till länder som inte vill sköta sig och på detta sätt aldrig lär sig att ta eget ansvar. De har så höga skulder att de inte längre kan betala dem tillbaka.

Nu kan beslutsfattarna i de länder som skötte sig bra naturligtvis inte säga till folket att man var så dumdristiga att man skuldfinansierade redan konkursfärdiga länder med skattepengar de i verkligheten aldrig kan betala tillbaka. Då skulle det inte bara bli en brexit utan en totalexplosion inom EU! Då skattepengarna av de skötsamma länderna inte räcker till att rädda de överskuldsatta länderna konfiskerar man indirekt spararnas och pensionärernas sparkapital med hjälp av räntor som är mindre än inflationen och med negativräntor i hopp om att det inte märks.

Beslutsfattarna tror att folk är dumma. Man började redan för cirka tio år sedan sakta, men säkert inflatera skuldländernas skulder med salamitaktiken. Målet är att med våld ha en inflation på 2 procent per år. Att man sedan med noll- och minusräntorna samtidigt också inflaterar bort pensionerna och sparpengarna är man tyst om. För att kunna fullfölja det fula spelet var man tvungen att kasta om från marknadsekonomi till en politiskt reglerad planekonomi, som den Sovjetunionen och de andra socialistiska länderna hade. De kollapsade alla! Vi fördömde med hög röst skadeglatt deras reglerade planekonomi som vi nu i all tysthet infört. Det blir intressant att se hur länge det tar tills spararna och pensionärerna märker att de blir bedragna och ilsknar till ordentligt. Det skulle behövas för att rädda Europa.

Det goda är dock att man kan skydda sig mot skojeriet. Mitt lågriskrecept mot skojeriet är ut från euron, in i ett valutakonto som har en stigande tendens, eller guld. Kanske blir kryptovalutor i framtiden också en lösning? Ut från minusräntepapper in i aktier och för mindre belopp från sparkonton in i kassaskåp, bankfack eller lägg dem under madrassen. Den riskfria lösningen är att omedelbart sluta att ta egenansvar tills Europeiska centralbanken har fått förståndet tillbaka. Man slutar helt enkelt tills vidare att spara för sämre tider eller för en tilläggspension.

Med andra ord, man slutar att arbeta för att spara genom att jobba mindre i stället. Låt dem ta hand om dig, när du hamnar i nöd, som hittade på minusräntorna, de gör det sedan säkert med nöje. I Tyskland funderar pensionsförsäkringsbolagen för tillfället över att bunkra kundernas tillgångar i stora valv för att undvika negativräntor. Det åter är orsaken till att EU vill avskaffa kontanterna!

Följden av det nämnda kommer på lång sikt att bli en ekonomisk totalkollaps, som kommer senast när spararnas och pensionärernas sparkapital också är förbrukade. Då finns det ingenting mera att ta, frånsett skulderna som ingen vill ha. På kort sikt kan man räkna med att folk ilsknar ordentlig till och röstar ännu mer på EU-motståndspartier så att de får majoriteten. Det åter kan leda till flera utträden från EU.

Regleringar behöver inte nödvändigtvis vara dåliga om de görs på rätt sätt, men för det är politiken med sin finanspolitik bevisligen felaktig då man bestraffar dem som sköter sig med minusräntor och belönar dem som ansvarslöst överskuldsatt sig med miniräntor. Regleringar bör endast göras när marknadsekonomin urartar, men i dagens läge urartar finanspolitiken. Den behöver omedelbart en förmyndare om EU vill överleva, mera direktdemokrati skulle kanske vara lösningen.