EU-avtal om Pfizervaccin väntas inom kort

Redan inom några dagar väntas ett färdigt EU-avtal om köp av covid-19-vaccin från amerikanska Pfizer och tyska Biontech. – Mycket uppmuntrande, säger EU:s hälsokommissionär.

Redan under onsdagen väntas kommissionens formella beslut om vaccinavtalet. Därefter får alla medlemsländer några dagar på sig att bestämma om de vill vara med eller inte.

– Vi är klara med förhandlingarna. Målet är att själva kontraktet sedan kan skrivas under någon gång under de kommande dagarna, berättar hälsobasen Stella Kyriakides på en pressträff via webben med TT och en rad andra europeiska nyhetsbyråer på tisdagen.

Samma uppgifter kommer även från Jens Spahn, hälsominister i ministerrådets nuvarande ordförandeland Tyskland.

Totalt handlar det om köp av 200 miljoner doser, med option om att köpa ytterligare 100 miljoner. När – och om – vaccinet sedan är godkänt och klart kommer det att fördelas mellan EU:s medlemsländer inom ramen för det vaccinsamarbete som samtliga valt att delta i. Hur mycket varje land får fördelas proportionerligt enligt folkmängden.

– Alla kommer att ha tillgång samtidigt. Ingen kommer att lämnas bakom, lovar Kyriakides.

Pfizer och Biontech presenterade i måndags preliminära resultat från fas 3-studien av sitt vaccin, som uppges vara 90 procent effektivt för att förebygga covid-19.

Politiker i flera europeiska länder har spått att vaccinering kommer att kunna påbörjas tidigt under 2021.