Lionel Messis övergång till PSG ger Parisklubben alla tiders chans att vinna Champions League

När FC Barcelona för en vecka sedan meddelade att man inte kan förlänga Lionel Messis på grund av sin bedrövliga ekonomiska situation tog det inte många minuter innan spekulationerna om argentinarens framtid var i full gång. Fotbollsvärldens blickar vändes snabbt mot franska storklubben PSG. Klubben har snudd på oändliga resurser, älskar att värva storstjärnor och struntar blankt i alla former av finansiellt rent spel. Rent fotbollsmässigt hade inget lag i världen tackat nej till Messi, som i mångas ögon är alla tiders bästa fotbollsspelare. Trettiofyraåringens ålder och lönekrav ledde ändå till att ingen annan klubb valde att utmana PSG i racet om argentinarens underskrift.

Ända sedan Qatar Sport Investments köpte PSG år 2011 har den stora ambitionen varit att vinna Champions League. Sedan dess har man köpt in otaliga stjärnspelare för hisnade transfersummor och ofattbart lukrativa kontrakt. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Neymar Jr och Kylian Mbappé är bara några av alla de stjärnor som representerat Parisklubben under det senaste decenniet. Trots alla miljarder som pumpats in har det ändå aldrig räckt för att vinna den mest prestigefyllda av alla klubblagsturneringar, UEFA Champions League. Tränare har kommit och gott och inhemska liga- och cuptitlar har rasslat in, men på den europeiska scenen har PSG alltid smultit som smör i solsken när det gällt som mest.

I år har PSG gjort ett av de mest imponerande transferfönstren i fotbollshistorien. Sergio Ramos, Gini Wijnaldum, Gianluigi Donnaruma och Achraf Hakimi är alla spelare av absolut världsklass som skrivit på för klubben i sommar. Att man nu dessutom plockat in självaste Lionel Messi känns fullständigt overkligt. Till på köpet har PSG sedan tidigare spelare som Neymar, Mbappé, Marquinhos och Angel Di Maria. Mauricio Pochettino har ett av fotbollshistoriens allra bästa spelarmaterial till sitt förfogande och PSG har alla tiders chans att äntligen få lyfta Champions League-bucklan.

Ska PSG uppnå sitt stora mål bör det ske denna säsong eller allra senast nästa. Spelare som Messi och Ramos har inte alltför många säsonger kvar på den högsta nivån medan exempelvis Kylian Mbappé inte lär ha lust att stanna i den franska ligan särskilt många år till. Av det fantastiska lag PSG satt ihop kommer en stor del vara borta om några säsonger och därför måste klubben verkligen ta vara på den otroliga situation man nu har. Förvisso kan PSG säkert locka till sig stjärnor också i framtiden men ett så bra lag som nu kommer de aldrig ha igen. På pappret är PSG enorma favoriter till att vinna allt men fotbollsmatcher avgörs som bekant ute på planen. Dags för PSG:s stjärnor att visa vad de går för.

Einar Zilliacus