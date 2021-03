I verkligheten skulle alla utom pensionärerna få röra sig utomhus!

Några relevanta synpunkter på hur ett eventuellt utegångsförbud borde implementeras för att spridningen av covid-19 skulle minska, men utan alltför svåra följder för medborgarna.

Ett utegångsförbud 24 timmar per dygn skulle slå hårdast mot de pensionärer som redan under ett års tid undvikit alla butiksbesök och som endast går ut på promenad mitt på dagen då färre människor är i rörelse. Dessa pensionärer skulle de facto "låsas in" för flera veckor, med oöverskådliga följder både för fysisk och psykisk hälsa. Dessutom utan någon reell inverkan på smittläget!

Yngre människor som i alla fall åker eller går till jobbet skulle ju inte på samma sätt bli "inlåsta" och inte heller människor som riskerar butiksbesök. Dessutom skulle människor med husdjur få gå ut flera gånger om dagen. Så i verkligheten skulle alla utom pensionärerna få röra sig utomhus!

Ett relativt strikt utegångsförbud, till exempel klockan 18-7 (eller 22-7) skulle med största sannolikhet ha liknande inverkan på smittläget som ett dygnet runt-utegångsförbud, då man beaktar mängden av undantag från ett 24 timmars förbud som i alla fall vore nödvändiga. Däremot skulle de allra svåraste följderna undvikas.

ingenjör, Esbo