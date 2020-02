Ett toppmöte levde upp till förväntningarna

4–3 till Bayer Leverkusen mot Dortmund var fotbollsgodis av den mest förnäma sorten. Leverkusen spelade definitivt in sig i kampen om en plats bland de fyra bästa i Bundesliga och i den interna nordiska kampen drog den finska landslagsmålvakten Lukas Hradecky det längre strået framför näsan på tonårssensationen Erling Braut Håland.

Söndagens tidiga seriefinal mellan Bayern München och RB Leipzig blev däremot inte riktigt den fotbollsfest många räknat med.

I synnerhet första halvlek var ett rent antiklimax. Leipzig har gått trögt på sistone och det normalt så ettriga och kvicka laget stod inte att känna igen.

Bayern bjöd gästerna på lite luckor som ett Leipzig i bästa höstform hade utnyttjat. Nu var passningarna och löpningarna osynkroniserade och Manuel Neuer kunde i lugn och ro stå mellan sina stolpar och planera kvällsmackan.

Inte så att Bayern heller var sprudlande framåt. Bollinnehavet var massivt men ett samlat Leipzigförsvar hade för det mest koll på läget.

Andra halvlek påminde mera om en duell mellan två topplag. Bayern­spelarna sov riktigt rejält inledningsvis och Marcel Sabitzer fick ett läge som han definitivt borde ha förvaltat. Helt ostörd gick han på kraft från tio meter. List hade varit bättre för nu flög kanonen en bra bit över mål.

Lite senare bjöd Jerome Boateng på just ett sådant nummer som fick tyska landslagstränaren Joachim Löw att meddela mittbacken att hans tjänster i Die Mannschaft ej längre är önskvärda. Timo Werner bjöds på en tidig födelsedagspresent (han fyller år om en månad) men den tyska landslagsanfallaren är inne i ett tyngre sjok just nu. Han gick mållös av planen för fjärde gången och kanske att ryktena som placerar honom i just Bayern på sommaren spökade någonstans i bakhuvudet?

Werner hade ett par kalaslägen och den läckerbit Christopher Nkunku serverade honom borde han ha förvaltat. Men det här med målskytte sitter som bekant väldigt långt mellan öronen. För ett par månader sedan hade han satt den bollen med ögonen slutna men inte nu.

Bayern har spelat väldigt bra på sistone men i andra halvlek stämde inte mycket. Det var hafsigt. Slarvigt. Dåligt. Endast en bristande effektivitet från gästernas sida höll Bayern kvar i matchen.

Hemmalaget skapade en het chans men då var Peter Gulacsi blixtsnabbt nere och styrde ut skottet till hörna.

Gulasci hör till eliten bland målvakterna men i ansedda Kicker är det Hradecky som toppar statistiken.

Den mållösa remin i München betyder att tätstriden tätnar ytterligare i Bundesliga.

Bayern toppar på 43 poäng, Leipzig har 42, Dortmund och Mönchengladbach 39 och Leverkusen 37.

Bayern kan mycket väl vinna ligan också i vår men någon söndagspromenad till titeln blir det inte denna gång.