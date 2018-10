Drama Ett språk som kväver

I The Miseducation of Cameron Post, om en konverteringsskola för sexuellt förvirrade ungdomar, sipprar språket in i människor och fyller dem med skam och rädsla. Ämnet har sprängkraft, därför skulle filmen ha vunnit på att vara mer djuplodande, bitande och upprörd.

DRAMA The Miseducation of Cameron Post Regi: Desiree Akhavan. Manus: Desiree Akhavan, Cecilia Frugiuele. Foto: Ashley Connor. I rollerna: Chloë Grace Moretz, John Gallagher Jr., Sasha Lane, Forrest Goodluck, Jennifer Ehle.