Den inverterade kung Midas har satt sitt finger med i oljespelet, då det svarta guldet har förvandlats till träck.

En gammal sarkasm i oljesektorn lyder: "If you can't sell it, drink it". Vid årsskiftet kostade ett fat olja 60–70 dollar, beroende på sort. Mot slutet av april håvade köparen in hela 40 dollar för mö...