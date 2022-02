Damlejonen lät inte turbulensen kring spelarvalen eller tränarbytet mitt under turneringen påverka dem. De finländska hockeydamerna reser som planerat hem med bronsmedaljer i bagaget.

Manuskriptet för damlejonens resa i OS kunde användas som ett perfekt exempel på hur ett lag växer under en turnering, överkommer motgångar och till slut når framgång.

Inför OS skapade tränaren Pasi Mustonen stora rubriker och uppståndelse då han valde att lämna stjärnmålvakten Noora Räty utanför truppen. Det var en följd av den fejd som pågått mellan Mustonen och Räty redan under en längre tid och som kulminerade under Mustonens sista säsong som landslagstränare.

Och knappt hade OS-turneringen kört i gång förrän följande kalldusch drabbade laget. Mustonen lämnade damlejonen efter den första matchen och reste till Finland på grund av sjukdomsfall i familjen.

Mustonens avhopp följdes av en sällan skådad risbastu då Kanada spöade det finländska laget med 11–1.

Brakförlusten följdes upp av ett chocknederlag mot Schweiz och alla ingredienser för en total flopp i OS fanns.

– Det har varit en minst sagt lärorik turnering. Jag är stolt över det här laget och hur vi hanterat situationen. Vi har vuxit oss allt tajtare hela tiden och jag är också stolt över hur vi både på ett individuellt och på ett kollektivt plan kunnat behandla situationen, säger lagkaptenen Jenni Hiirikoski till Discovery efter segern i bronsmatchen.

För det blev till slut en avslutning i dur för det hårt prövade laget.

Juuso Toivola fick hoppa in då Mustonen reste hem och efter en något trevande start fick han tillsammans med spelarna fason på sitt spel och framför allt kunde de stänga ut alla yttre störande faktorer och koncentrera sig på uppgiften i Peking – att resa hem med medaljer i bagaget.

– Det här var inte på något sätt en lätt turnering för oss och jag ska definitivt njuta av den här medaljen en stund, säger Hiirikoski.

– Det har varit så många olika händelser och så mycket som pågått kring laget hela tiden. Samtidigt som det skett har vi lyckats fokusera på det väsentliga, säger lagkamraten Susanna Tapani i Discoverys intervju.

Det är imponerande hur de finländska spelarna lyckades göra just det – stänga ut allt annat och bara fokusera på hockeyn. Då ett lag förlorar de tre inledningsmatcherna och dessutom tvingas genomgå ett oplanerat tränarbyte samtidigt som de tvingas behandla det faktum att en vän och en lagkamrat som många ansåg höra hemma i laget inte fick vara med kan följderna vara drastiska.

Det hade inte varit en enorm chock om damlejonen tvingats resa hem från OS utan medalj. Det hade inte ens kunnat ses som något större fiasko. Det kanske hade varit det under normala omständigheter och förhållanden men OS i Peking var på inget sätt en normal turnering för damlejonen.

Nu lyckades laget använda alla motgångarna de stötte på som byggstenar som förstärkte vi-andan och de kunde stänga ut allt det surr som omringade dem inför och under turneringen.

– Det här var en fantastisk avslutning på den här historien. Slutet gott – allting gott, kan man nog säga här, konstaterade tränaren Juuso Toivola i Discoverys intervju efter bronsmatchen.

Om det var starkt av spelarna att kunna nolla turbulensen och förändringarna i och kring laget måste samma sak också sägas om den färska landslagstränaren. Toivola har fungerat som Mustonens assisterande tränare och redan i somras stod det klart han tar över ansvaret inför nästa säsong.

Det är ändå en helt annan sak att bli ansvarig tränare mellan två säsonger än mellan två matcher i en OS-turnering. Och det kan inte vara lätt att tvingas inleda sin sejour som tränare med att förlora de två första matcherna – den första stort och den andra överraskande.

Men Toivola visade styrka då han tillsammans med spelarna lyfte laget ur gropen.

– Det var mycket upp och ner hela året och det var rätt tufft att hoppa in mitt i turneringen, säger han till Discovery.

– Jag vill tacka Pasi (Mustonen) för allt han lärt mig och det är synd att han inte kunde vara här i dag och att vi hade vunnit det här bronset tillsammans.

Efter tre inledande förluster blev det fyra segrar och en förlust i de återstående matcherna och damlejonen höjde sin nivå hela tiden.

Anni Keisala visade senast i bronsmatchen att allt snack om att Noora Räty hade behövts i turneringen var onödigt. Keisala stod för flera räddningar av klass, höll nollan och hörde till de bästa spelarna i matchen.

Damlejonen spelade inte en bländande hockey i turneringen och kom inte upp till sin maxnivå. Men laget spelade tillräckligt bra för att ta hem bronset. Och med tanke på hur bra USA och Kanada är i Peking hade ett Finland på maxnivå haft väldigt svårt att mäta sig med nordamerikanerna.

Nu nådde damlejonen maximalt resultat utan att nå maximal nivå.

– Till all tur gick det bra och vi kunde avsluta så här, sade Toivola några sekunder efter att hans spelare hällt muggar med vatten över honom för att fira bronset.

Spelare, tränare och ledare har all orsak att precis som kapten Hiirikoski sade vara stolta över sig själva och vad de lyckades med i Peking. Att spela hem ett OS-brons under de omständigheter laget befann sig i är värt betydligt mer än ett brons som hade kommit under så kallade normala omständigheter.

Att kalla bronset i Peking för en bragd är kanske att överdriva men något väldigt speciellt är det med just den här medaljen.

– Det är en turnering som kommer att leva kvar i våra minnen för alltid, sade Susanna Tapani.

Det är lätt att hålla med henne.

Filip Saxén Sportchef