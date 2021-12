Ingen som såg det första loppet någonsin i Saudiarabien kommer att glömma det i brådrasket. Utgångsläget inför finalen i Abu Dhabi på veckoslutet är läckert då Lewis Hamilton och Max Verstappen återfinns på exakt samma poäng. Stor dramatik i öknen ledde till det utgångsläget.

Tävlingen i oljebiljonernas Jidda bjöd på något undertecknad aldrig varit med om under 45 år inom formel 1. Nämligen att det går att förhandla med tävlingsledaren.

Det inträffade efter en röd flagg. Michael Masi kom med ett erbjudande. Ett Erbjudande. Fullkomligt vansinne. Man föreslog att Esteban Ocon skulle starta först i omstarten med Hamilton och Verstappen bakom sig.

Red Bulls sportchef Jonathan Wheatly sa att man skulle diskutera det internt och komma med ett svar. Man frågade ett par gånger om olika varianter och till slut gav man sitt medgivande. Medgivande?

Mercedes gick också med på det. Vad hade hänt om Red Bull hade tackat nej till erbjudandet? Stallen skall inte lägga sig i vad tävlingsledaren och domarna bestämmer. Man kan självklart klaga och lägga in en protest. Men det drar ju ett löjets skimmer över motorsportens kungaklass när stallen får chansen att diskutera ett beslut under loppet. Det här är en farlig väg att vandra och något de styrande under vinterpausen verkligen måste syna i sömmarna.

Efter Mick Schumachers krasch blev det röd flagg. FIA vill absolut inte ta någon risk för det skulle inträffa en svår olycka för att man inte reagerat i tid och tillräckligt bestämt. Vad som hände i Japan för ett par år sedan glömmer man inte. Hamilton var uppskruvad och frågade var man stoppat loppet för allt såg helt ok ut. Han frågade till och med om det var en konspiration mot honom. Han var helt fel ut

Sedan började den riktiga kampen mellan de två giganterna. Det började med en repris på vad som hände i Brasilien. Men den här gången var det holländaren som fick tidsstraff på fem sekunder.

Röd flagg igen och nu började kohandeln mellan Michael Masi och Red Bull.

Loppets kulminerande i viss mån med incidenten mellan Hamilton och Verstappem för det. Missförstånd eller gjorde holländaren ett bromstest? Jag skulle vilja påstå att det var ett missförstånd.

Verstappen hade fått tillsägelse att släppa förbi Hamilton för att han kört utanför banan och fått en fördel. Han växlade ner, bromsade inte enligt uppgift, och körde långsammare. Hamilton blev totalt överraskad för han visste tydligen inte att Verstappen skulle släppa förbi honom och körde på holländaren snett bakifrån.

– Fattar inte varför han bromsade. Tur att jag han reagera annars hade jag kört på honom rakt bakifrån och vi båda fått bryta. Och det hade varit perfekt för honom men jag var tvungen att komma i mål, sade Hamilton,

– Först efteråt fick jag reda på att han skulle köra åt sidan. Det var lite förvirrande. Men under loppet gick han ändå över gränsen vid ett par andra tillfällen och för mig gällde det att hålla nerverna i styr. Men det var svårt.

Kritiken fortsätter.

– Jag har kört mot många förare med olika karaktärer. För vissa gäller tydligen reglerna inte eller de tänker inte ens på dem. Verstappen tillhör den sista kategorin.

Verstappen förklarade att han körde långsammare och ville släppa förbi honom så han körde åt höger.

– Men han ville inte köra om så vi körde ihop. Fattar inte vad som hände.

– I dag hände mycket som jag inte håller med om. Jag försöker bara köra men i den här sporten finns det numera mer straff än racing. För mig är det inte formel 1, sade Verstappen.

– Jag lyssnar inte på vad andra tycker och säger.

Holländaren försvann snabbt efter prisutdelningen.

– Fanns ju ingen champagne. Och då är det ju inte skoj.

Efter loppet kallades båda upp till domarna. Efter en lång överläggning fick Verstappen ett tidsstraff på 10 sekunder men det ändrar inte resultatet.

Summa sumarum. Tävlingsledaren och domarna har i mitt tycke gjort bort sig rejält. Visserligen kördes loppet i Mellnanöstern Östern men en turkisk basar där man köpslår får verkligen inte förekomma i formel 1. Frågan är om man har öppnat dörren till något man inte vill se igen?

Nu blir det en ren final i Abu Dhabi söndagen den 12 december. Vem blir världsmästare 2021? Enkelt svar. Den som kommer först i mål.

Och så får vi hoppas att tävlingsledaren visar lite mera pondus i Abu Dhabi.

Fredrik af Petersens Formel 1-expert