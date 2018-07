Sett till resurserna borde England spela VM-kvartsfinal varje gång. Minst. Och att laget bara nått semifinalskedet en gång sedan titeln 1966 är naturligtvis underkänt så det ryker om det.

Men kanske att Gareth Southgate kan ha något stort på gång med denna nya generation. En generation, hur rika de än må vara, har en betydligt proffsigare och ödmjukare attityd än många tidigare upplagor. Mindre pub och mera verkstad gäller i dag. Där engelsmännen ännu för tio år sedan kunde fastna med fingrarna i syltburken, läs krogen, under storturneringar är det svårt att se skandalrubriker kring en helnykter Harry Kane. Att en del spelare kommer från svåra förhållanden, väldigt vanligt, används inte heller till någon ursäkt för att bete sig illa åt. Känns överlag som att detta England ber om ursäkt för väldigt lite.

Southgate har lyckats skapa en väldigt tajt trupp. En trupp som gör sitt jobb på planen och utanför. Dagarna då exempelvis notoriske festprissen Paul Gascoigne läckte ut uppgifter från en innersta kretsen till skandalpressen, mot betalning förstås, är förbi. De onödiga spänningar som funnits kring det engelska landslaget verkar vara borta.

Inte ens en straffmiss av Jordan Hendersom som första skytt kunde rubba engelsmännen. Ännu för tio år sedan hade en dylik inledning på en straffsparkstävlingen oundvikligen lett till hemresa.

Många viktiga kuggar i det engelska laget har tvingats vandra en tuff väg för att nå toppen. Jordan Pickford stod på Sunderlands lönelista 2011-2017 men spelade bara 35 matcher för storklubben på dekis.

Innan flytten till Everton har Pickford fått bekanta sig med storheter som Darlington, Alfreton Town (nej jag vet inte var det ligger), Burton Albion, Carlisle United, Bradford City och Preston North End. Inga drömadresser men ställen som säkerligen gjort 24-åringen just så tuff han är i dag. England har, efter den stora Peter Shiltons dagar, gjort sig känd som laget med en målvakt som gör en eller några horribla missar under mästerskap som mästerskap. Pickford har inte sällat sig till den skaran. Åtminstone inte ännu.

Inte alla i Tottenham tänkte särskilt höga tankarom Harry Kane då denna lånades ut till Leyton Orient och Millwall. I dag är han en av världens mest värdefulla spelare och med sina takter i VM är det väl inte helt omöjligt att han försvinner från Spurs i sommar. Jamie Vardy jobbade på en fabrik som tillverkade proteser och spelade samtidigt för Fleetwood Town. Harry Maguires, något av säsongens utropstecken i engelsk fotboll, karriärkurva uppåt har inte heller varit spikrak. Dele Alli tvingades ta fart från MK Dons innan han slog igenom.

England känns mer kompakt och enat än under tiden då det fanns tydligare klickar inom laget. Manchester United-spelarna höll sig för sig själva, Chelseakillarna gjorde samma sak och att Rio Ferdinand och John Terry öppet föraktade varandra är ingen hemlighet. Under sådana premisser är det svårt att bygga något varaktigt. Känns som att alla i Three lions 2018 drar åt samma håll och det om något är ett gynnsamt utgångsläge.

Kane är en storstjärna men ingen särskilt arrogant sådan. Finns några stora stjärnor till men överlag är den stjärnkult som ofta omgett det engelska landslaget borta. Alla de som inte varit utan bredband eller tv de senaste 20 åren vet hur det gått för England med ledargestalter som Ince. Gascoigne, Terry, Gerrard, Beckham, Lampard och så vidare.

Sverige har varit VM:s bästa kollektiv så här långt och Blågult, har med facit på hand, all orsak att känna optimism inför mötet med England. Sverige har plusstatistik på England och sättet svenskarna desarmerat motståndare efter motståndare i VM väcker beundran.

I Sverige har alla, Emil Forsberg möjligen undantagen, spelat på toppen eller över sin förmåga. Det har Sverige, med undantag för ett par matcher, gjort hela vägen under Janne Anderssons knappt två långa regim.

Hur Sverige spelar kan inte komma som någon överraskning för någon. Ändå fungerar den svenska taktiken hela tiden. Ett aningen förlegat 4-4-2 har tack vare Sverige blivit sexigt igen. Ligger något skönt retro över hela det svenska laget. Detta endast och uttryckligen i positiv bemärkelse.

Jonas von Wendt Reporter