The Haunting Of Hill House är kvalitetsskräck från Netflix.

The Haunting Of Hill House finns på Netflix.

Hemsökelsen heter Shirley Jacksons skräckroman The Haunting of Hill House från 1959 på svenska. Den räknas som ett banbrytande verk i skräckgenren, och har till och med haft inflytande på maestro själv, Stephen Kings författarskap. Romanen har filmatiserats två gånger, 1963 och 1999, den senare med Liam Neeson och Catherine Zeta-Jones i rollerna. Nu har skräckfilmsregissören Mike Flanagan tagit sig an romanen och förvandlat den till en tiodelad dramaserie för Netflix.

Det ska sägas från början att det här hör till de smarta, psykologiska kvalitetsproduktionerna i genren. Det övernaturliga skräckelementet är närmast till för att accentuera och skruva till dramat – det här är nämligen i första hand en dramaserie, om personernas inre kamp och relationer. Spökena kan ses uttryck för traumatiska upplevelser och minnen.

Tidsplanen har flyttats fram i förhållande till romanen. I serien växlar handlingen mellan nutid och nittiotal. Det handlar om fembarnsfamiljen Crain som 1992 bosatte sig i ett slottsliknande hus för att renovera upp det och sälja det med vinst. Men det spökade. Något var riktigt fel med stället, och till sist överger familjen huset i panik, vilket inte hindrar att något alldeles förfärligt hinner hända som kommer att prägla särskilt de fem barnen för livet.

Om hur allt detta ännu i dag på verkar dem handlar seriens berättelse på nutidsplanet – avsnitten fokuserar på olika huvudpersoner. Äldsta sonen (Michiel Huisman) har försökt hantera det genom att bli författare. Äldsta systern (Elizabeth Reaser) har som begravningsentreprenör döden som yrke. Mellansystern (Kate Siegel) är barnpsykolog med beröringsskräck. Och de yngsta tvillingarna i syskonskaran (Oliver Jackson-Cohen och Victoria Pedretti), har ingendera fått ordning på sitt vuxenliv. Alla dessa syskon spelas som barn av barnskådespelare – berättandet växlar ständigt mellan tidsplanen då de vuxna syskonen minns vad som hände i huset.

Det är en mörk och dyster historia som kretsar kring död och sorg. Skräcken är också ständigt närvarande, och serien håller skickligt tittaren på helspänn, och lurar en att hoppa till även då inget hemskt händer. Berättandet är avancerat och briljerar framför allt i avsnitt sex som bygger på bara några enstaka långa scener.

Malin Slotte TV-redaktör