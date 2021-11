Ett femtiotal korsade gränsen till Polen – de kalla nätterna har skördat minst elva liv

Läget är fortsatt spänt vid gränsen mellan Belarus och Polen. Under lördagen tog sig ett femtiotal personer över gränsen och in i Polen.EU väntas på måndagen fatta beslut om utökade sanktioner mot regimen i Belarus.

Under lördagen ska 223 försök att olagligt korsa gränsen från Belarus in i EU-landet Polen skett, enligt polska gränspolisen.

På eftermiddagen lyckades ett femtiotal personer ta sig in i Polen. 22 personer, samtliga från Irak, greps kort därefter. Lite senare på kvällen ska polisen ha blivit attackerade med stenar när en annan grupp försökte korsa gränsen.

Tusentals migranter och flyktingar befinner sig just nu vid gränsen mellan Belarus och Polen i hopp om att ta sig in i EU. Under flera kalla nätter har människor sovit utomhus och minst elva personer har dött, enligt hjälporganisationer.

Människor från olika länder i Mellanöstern har flugit till Minsk och senare dykt upp vid gränsen mot Polen som just nu är hårt bevakad. Polen har utlyst undantagstillstånd vid gränsen och skickat dit omkring 15 000 soldater.

EU håller Belarus med dess ledare Aleksandr Lukasjenko ansvarig för de tusentals personer som samlats vid gränsområdet, och ser det hela som en reaktion på de rådande sanktionerna mot den belarusiska regimen

Vid EU:s utrikesministermöte på måndagen väntas sanktionerna utökas.

– Vi kommer att ge klartecken för att utöka det rättsliga regelverket kring våra sanktioner mot Belarus, så att det kan tillämpas på alla som deltar i att smuggla migranter till detta land, säger EU:s utrikeschef Josep Borrell till tidningen Le Journal du Dimanche.