Ett av världens lyxigaste hus läcker – "Alla hatar varandra här"

När det byggdes var det världens högsta bostadshus – på en av världens lyxigaste adresser. Men nu hopar sig klagomål om läckande rör och knarrande väggar från de boende i skyskrapan på 432 Park Avenue.

Under 2010-talet växte skyhöga bostadshus upp som svampar och förändrade New Yorks välkända silhuett. Lägenheterna på Manhattan såldes för astronomiska summor till människor som ville leva mer privat och avskilt – och lite närmare molnen. Många av de stenrika köparna är anonyma eftersom affärerna ofta sköts genom skalbolag.

Sedan dess har marknaden svalnat och numera säljs lyxlägenheterna i skraporna ofta under utgångspris. Andra står tomma. De dyra nybyggena står i skarp kontrast till det faktum att tiotusentals människor bor på härbärgen eller lever på gatan i New York.

Ett av byggboomens flaggskeppsprojekt var skyskrapan på 432 Park Avenue, som när det byggdes var världens högsta bostadshus och som med sina 426 meter till och med kan titta ner på Empire State Building. Utsikten över Central Park är storslagen och många förmögna har lockats att köpa en av de 104 lägenheter som ryms i skrapan, som ligger på en eftertraktad adress i området som kallas Billionaires Row.

2016 såldes en takvåning längst upp i huset för drygt 70 miljoner euro, till ett företag som representerade den saudiske miljardären Fawaz Alhokair. 2018 köpte artisten Jennifer Lopez och Alex Rodriguez en lägenhet för 12,7 miljoner euro, men den såldes igen efter omkring ett år.

I huset finns en privat restaurang komplett med en Michelinkock – även om priset för att utnyttja den har höjts och frukosten inte längre är gratis, till somligas stora förtret.

Och sex år efter det att skyskrapan stod helt färdig för inflyttning har det blivit tydligt att mångmiljonprislappar inte innebär att det går att köpa sig fri från problem. Istället hopar sig klagomål om läckande rör, mekaniska fel, återkommande trassel med hissar och väggar som knarrar och knakar som på ett gammalt skepp.

Och de senaste årens felanmälningar kan ironiskt nog härledas till husets största konkurrensfördel – dess höjd, enligt husägare, ingenjörer och dokument som The New York Times har pratat med respektive tagit del av.

Tidningen har läst korrespondens mellan de boende – några av världens rikaste och mest inflytelserika människor – där olika argument eldigt förs fram kring hur problemet ska hanteras utan att värdet på deras bostäder sjunker.

– Jag var övertygad om att det skulle vara den bästa byggnaden i New York, säger den pensionerade företagsägaren Sarina Abramovich, som var en av de första att flytta in.

– De beskriver den fortfarande som Guds gåva till världen. Och det är den inte.

Abramovich framhåller att hon förstår att miljardärernas belägenhet sannolikt inte kommer att väcka så mycket sympatier, men att hon väljer att tala ut av principskäl.

Felanmälningarna har skapat oro för att vissa byggnadsmetoder och material helt enkelt inte lever upp till de tekniska krav som ställs för att klara av att bygga boenden på så pass hög höjd. Samma problem förekommer i det tysta i andra relativt nybyggda skyskrapor, enligt ingenjörer med insyn.

Alla byggnader vajar i vinden men ju högre upp man kommer desto större är kraften. I oktober 2019 stannade en av hissarna på 432 Park Avenue på grund av kraftiga vindar och en av de boende blev fast i nästan 1,5 timme, enligt husets underhållsavdelning.

Abramovich berättar bland annat om hur vatten från en läcka sipprade in i hennes lägenhet flera våningar ner och orsakade skador motsvarande över 400 000 euro. Enligt henne är stämningen i huset dålig, eftersom de boende har splittrats i fraktioner som vill ta sig an husproblemen på olika vis, inklusive att blanda in sina advokater.

– Alla hatar varandra här, påstår Abramovich.