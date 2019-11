Etla förutspår fortsatt tillväxt inom industrin

Den finska elektronikindustrins produktion växte med hela 13 procent under årets nio första månader, uppger Näringslivets forskningsinstitut Etla.

Enligt Etlas branschöversikt går det också bra för metallindustrin som har haft en tillväxt på 14 procent i år, främst tack vare den stora efterfrågan på gasrör. Exporten av livsmedel och djurfoder till Ryssland har också återhämtat sig.

Etla förutspår att den industriella produktionen kommer att växa med 1,5 procent under de två följande åren. Den finska tillväxten var 2,4 procent under årets tre första kvartal medan produktionen inom EU minskade i genomsnitt med 0,6 procent under samma tidsperiod.

Den globala bilindustrin genomlever för närvarande en stagnation, vilket också drabbar bilfabriken i Nystad. I Tyskland har produktionen av personbilar minskat med 11 procent samtidigt som EU:s export av personbilar till USA minskade med 7 procent i år.

Den finska pappersindustrins produktion har i år krympt med 3,5 procent i jämförelse med fjolårets siffror. Exporten av trävaror har också avtagit i takt med att byggnadsindustrins tillväxt mattas av, uppger Etlas branschöversikt.