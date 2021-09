Etla: Finska turismsektorn halkar efter

Finländarna är försiktiga med att börja resa igen. Näringslivet efterlyser klara besked från myndigheter om vad som gäller. "För dubbelvaccinerade är risken nästan obefintlig just nu", säger en chef på Finnair.

Det dröjer innan turismen normaliseras i Finland. Dessutom tar det längre tid än det gör i andra länder i Europa. Det här kommer Näringslivets forskningsinstitut Etla fram till i en färsk rapport.

Etla har gjort upp tre scenarier för hur resandet utvecklar sig fram till slutet av 2023. Om det bästa scenariot slår in börjar flyg- och fartygstrafiken växa redan 2022, jämfört med 2019 års nivå.

Enligt det värsta scenariot är antalet flygpassagerare fortfarande 23 procent lägre vid utgången av 2023, och fartygspassagerarna 17 procent färre.

Prognosen för hotell- och inkvarteringsbranschen varierar från region till region. Skillnaderna märktes redan i somras: totalt sett ökade övernattningarna jämfört med 2019, men i Nyland och på Åland var antalet lägre.

För att turismsektorn inte ska krympa för gott måste resebegränsningarna hävas och myndighetskommunikationen vara klarare, argumenterar Etla utifrån rapporten.

När den presenterades på tisdagen närvarade ett flertal tungviktare med starkt intresse i att branschen kommer i gång igen. För rapporten har Etla intervjuat Finnair, Finavia, Viking Line, Tallink, Noho Partners och Lapland Hotels.

Företagen riktade kritik bland annat mot hur man på politikerhåll har skött informationsgången under pandemin.

– När epidemiläget förbättrades i somras började esterna och svenskarna resa, men finländarna stannade hemma. Med samma intensitet som politikerna då basunerade ut att vi balanserar på en knivsegg borde de nu säga att det är okej att resa, sade Tallink Siljas vd Margus Schults.

Finnairs chef för samhällsrelationer, Sami Lahdensuo, tänker i liknande banor:

– Kommunikationen måste vara riskbaserad, och då det gäller dubbelvaccinerade är risken nästan obefintlig i dagsläget.

Etla bedömer att Finland kan förlora sin position som knutpunkt för flygtrafik mellan Asien och Europa om inte resesektorn hämtar sig. Finnair flyger för tillfället med 30 procent av sin kapacitet, samtidigt som motsvarande siffra för de europeiska konkurrenterna ligger över 50, enligt bolaget.

Innan pandemin sysselsatte Turism- och restaurangbranschen över 142 000 arbetstagare i Finland. Branschen stod då för drygt 2,7 procent av bnp.

