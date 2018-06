Etapp 3: Anne på Grönkulla är vassare än Västerns hjältar

Jakten på pojkbokshjältarnas Kanada tar en snöplig vändning på Prince Edward Island. På denna Mi'kmaq-indianernas ö i Saint Lawrenceviken härskar inte indianer och blekansikten utan flickböckernas alla tiders hjältinna Anne på Grönkulla.

Sällan har HBL:s äventyrare befunnit sig på halare is än i dag.

– Du är förstås på väg till "The House of the Green Gables", säger receptionisten när jag checkar in på motellet i Charlottetown, den nordostliga provinsens huvudstad.

– Nja ... vi ska väl se, säger jag osäkert, till receptionistens uppenbara förvåning.

Vid färjfästet strax efter fiskarsamhället Pictou med sina granna bodar och fyrhuset på kajen, blir jag anvisad en plats i kön till färjan. Den ska avgå först om 2,5 timme till Prince Edward Island och jag känner mig lätt tveksam. Jag vet egentligen ingenting om PEI, som den lilla provinsen med det långa namnet för enkelhetens skull kallas på vägskyltar och kartor.

Med färjan tar det en dryg timme över. En annan möjlighet är att välja den drygt tolv kilometer långa bron Confederation Bridge som förbinder ön med fastlandet.

Intuitionen säger mig att det är värt att köa en stund och på färjan kan jag sitta och skriva.

Färjan dit, bron tillbaka, resonerar jag.

Färjan påminner om någonting som Eckerölinjen avstått ifrån.

Pizzan jag köper påminner om något jag själv borde ha avstått ifrån.

På rummet rådfrågar jag omedelbart min bästa vän, Google, om "House of Gables".

En halv timme senare känner jag hur rodnaden stiger över hals och kinder.

Och vilken aha-upplevelse blir det inte för mig, som aldrig ens har hört om Anne Shirley, den elvaåriga rödhåriga föräldralösa flickan, att det har sålts mer än 50 miljoner böcker om hennes äventyr på "Green Gables", det vill säga Grönkulla.

Flickan som adopteras av ett medelålders syskonpar i stället för den pojke de önskat sig som hjälp på farmen har sedan debuten 1908 charmat en hel värld.

Receptionistens förvåning över min totala okunskap är förståelig. Hela turistnäringen på Prince Edward Island vilar på den späda flickans axlar. Miljoner turister vallfärdar hit för att på ort och ställe få se farmen och de böljande kullarna som inspirerade Lucy Maud Montgomery att skriva böckerna som blev en omedelbar succé.

I dag omsätter turistindustrin kring Anne miljontals dollar.

Hon har gett upphov till supermusikaler, till sommarteatrar, till en dockindustri, till romantiska turer i hästdroska och till all världens krimskrams som säljs i tiotals gåvobutiker. Och sist men inte minst till huset på Green Gables som i dag är ett hemmuseum, som attraherar framför allt asiatiska turister – och konstigt nog inte bara kvinnliga asiatiska turister.

Men det ska medges att Anne på Grönkulla inte skulle ha fått mig att tända på alla cylindrar om det inte hade legat en stor tragedi bakom den fullständiga, lyckliga, flickbokssöta fasaden.

Hennes skapare, Lucy Maud Montgomerys liv var motsatsen till romanhjältinnan Annes. Montgomery slutade sitt liv djupt olycklig och begick självmord.

De anhöriga hyssjade ner ryktena om hennes död och det var först hundra år efter debuten med Anne på Grönkulla, som hennes dotterdotter Kate Macdonald Butler år 2008 avslöjade sanningen i en tidningskolumn.

Samhället har en tendens att anse att sådant drabbar "andra människor", inte deras egna hjältar och ikoner.

Avslöjandet har mötts med stor tacksamhet av tiotals organisationer som jobbar med psykisk hälsa och det anses ha hjälpt åtskilliga familjer som genomlevt samma traumatiska händelser som Lucy Maud Montgomery.

Berömmelse och framgång är ingen garanti för ett lyckligt liv.

Efter ett besök i det dockhemslika museihemmet med de blommiga tapeterna, med Annes hatt, den svarta schalen, gardinerna, kärleksstigen, som just i dag är kantade av ljusblå förgätmigej – allt exakt som det lär beskrivas i böckerna – vandrar jag i timmar längs den vidsträckta och nästan öde sandstranden Brackley Beach.

Man kunde tro att tystnaden, sånär som på gräsets rassel i den ljumma vinden över sanddynerna vore total. Men någonstans ifrån hörs ett sjunkande och stigande motorljud. Monotont som från en stor diesel. Det kommer från fiskebåtarna som ligger så långt ute att de bara syns som prickar i teleobjektivets fokus.

Det var på de här stränderna som Montgomery flydde sina egna stränga morföräldrar. Mamman hade dött i tuberkulos när hon var ett år gammal och pappan hade lämnat henne och flyttat till en annan avlägsen del av Kanada och gift om sig.

Hon var en märklig personlighet, som skrev så vackert och ljust, men vars liv var så mörkt och dystert.

Hon led av sin makes långa och svåra depression, men det kanske allvarligaste var att kritikerna från att ha rosat henne vände henne ryggen. Speciellt de unga manliga ansåg Montgomery vara alltför sockersöt och författaren som i början lästes av flickor, kvinnor och män klassades plötsligt som "flickboksförfattare".

Sårbarheten hos skribenten, som ständigt riskerar att skämma ut sig, känns bekant för alla som har skrivandet som sitt yrke.

Lucy Maud Montgomery slutade sitt liv i villan nära Toronto.

Hon kallade huset "Journey's End".

