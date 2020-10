Enligt källorna pågick smugglingen den aktuella natten och ryska myndigheter varnade smugglarna flera gånger innan dess.

Författaren Alex Schulman har i sin krönika konstaterat att överlevarna "har fortfarande frågor som ansvariga inte vill svara på. De ställer inga stora krav – de vill bara veta vad som hände" (Expressen 3.10).

Bengt-Erik Stenmark var sjöfartsdirektör på Sjöfartsverket när passagerarfärjan förliste. Stenmark och andra personer på Sjöfartsverket ifrågasatte statsminister Carl Bildts katastrofteori, vilket slutligen ledde till att den plikttrogne sjösäkerhetsdirektören tvingades avgå från sin tjänst under förödmjukande former. I Världen i dags intervju (2007) svarade Stenmark på frågan "Tror du i dag att Estonia hade ett hål under vattenlinjen när hon sjönk?" Svaret var "Ja".

M/s Estonia var en del av en smuggelrutt för militärutrustning som brittiska, svenska och estniska underrättelsetjänster koordinerade. Enligt källorna pågick smugglingen den aktuella natten och ryska myndigheter varnade smugglarna flera gånger innan dess. Med Schulmans ord: "Det är så självklart nu: se till att ge de här människorna svar. Gör allt de vill. Vänd upp och ner på världen för deras skull."

fackförfattare, juris licentiat, Esbo