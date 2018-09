Estland höjer profilen i öst – satsar stort på Narva

Fakta

Narva – krigsskådeplats genom seklerna

Danskarna anlade Narva på 1200-talet och under följande sekel hamnade staden under Tyska orden. I mitten av 1500-talet var Narva under ryskt välde, men erövrades av Pontus de la Gardie och förblev svenskt till 1704 då Ryssland tog staden.

I det legendariska slaget vid Narva år 1700 vann den då 18-årige Karl XII och hans armé en av den svenska militärhistoriens största segrar mot Ryssland.

I slutet av första världskriget togs staden av tyskarna för att därefter hamna under bolsjevikiskt styre tills finsk-estniska trupper intog Narva 1919 under estniska frihetskriget.

Under andra världskriget drabbades Narva synnerligen hårt. Befolkningen fördrevs och stadens barockcentrum förstördes, först av sovjetiskt bombflyg och senare av tyskar på reträtt.

Efter kriget flyttade ryskspråkiga sovjetmedborgare till staden. Som en följd av det här talar största delen av invånarna i Narva i dag ryska.

När de baltiska staterna blev självständiga 1991 förändrades de ryska invånarnas status från majoritetsfolk i Sovjetunionen till minoritet i ett västorienterat land.