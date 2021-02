Espoolaislähiössä on Viistokuja ja Likusterikatu – Jäljet näyttäisivät johtavan Harry Potteriin, mutta selitys onkin aivan toinen

Nimistöntutkijan mukaan kadunnimet syntyvät Espoossa paikallisten ominaispiirteiden perusteella. Harry Potter -aiheisissa kadunnimissä on mukana myös sattumaa.

Suurpellossa kulkeva matkalainen saattaa hieraista silmiään katsoessaan katukylttejä. Tuossa on Likusterikatu ja tuossa Viistokuja.

Katujen nimet ovat tuttuja ainakin heille, jotka ovat lukeneet kirjailija J.K. Rowlingin suosittuja Harry Potter -fantasiaromaaneja tai nähneet kirjoista tehtyjä elokuvia. Kirjasarjan päähenkilö Harry Potter on kotoisin Likusteritieltä. Hän asuu siellä yhdessä tätinsä Petunian, setänsä Vernonin ja serkkunsa Dudleyn kanssa silloin kun ei ole Tylypahkan noitien ja velhojen koulussa.

Viistokuja puolestaan on kirjasarjassa noidille ja velhoille suunnattu ostoskatu Lontoossa. Viistokujalta löytyvät taikasauvat ja luudat sekä ainekset erilaisiin taikaliemiin.

Mutta miten Harry Potterista tuttuja katuja on Espoossa?

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöntutkija Sami Suviranta osaa selittää kadunnimien taustat.

Suvirannan mukaan Espoossa nimistöstä päätetään aina ensisijaisesti paikallisten ominaispiirteiden perusteella. Nimistötyöryhmä siis tutkailee aluetta ja sen historiaa ja pyrkii löytämään nimistöä sieltä.

Suurpellon alueella oli jo ennen uutta asemakaavaa paljon Luku-alkuisia paikannimiä. Luku-sana viittasi Suurpellossa lukemisen sijaan murteelliseen ruotsinkieliseen sanaan, joka tarkoitti aikoinaan syvää notkoa.

Kun Espoon kaupunki teki asemakaavaa Suurpellon alueelle vuonna 2005, nimistötyöryhmä päätti nimetä alueen katuja Luku-teeman mukaisesti.

"Siellä on Lukukatu, Lukusilta, Sanakatu, Kynäkatu ja Kirjakuja", Suviranta kertoo.

"Lisäksi aihepiirissä on sattumalta vieläpä yhtymäkohta lähistön vanhaan talonnimeen Oppibacka, jossa alkuosa 'opp i' viittaa sijaintiin mäen päällä."

***

Suurpellon keskusalueen korttelit, kadut ja kävelytiet noudattavat enimmäkseen ruutukaavan tapaista suunnittelua. Eräs katu kuitenkin poikkeaa muista kaduista, sillä se kulkee viistosti.

"Sen takia nimi Viistokuja oli kuvaava sille kulkutielle", Suviranta sanoo.

Viistokujasta tuli kevyen liikenteen tie, joka on luonteeltaan katumainen. Asemakaavan mukaan joukkoliikenne kujalla on sallittua, tosin Suvirannan mukaan nykyisissä suunnitelmissa kujalle ei ole tulossa joukkoliikennettä.

Viistokujaa ehdotti nimeksi alun perin Suvirannan silloinen kollega, nimistönsuunnittelija Marja Viljamaa-Laakso. Sekä Viljamaa-Laakso että Suviranta olivat lukeneet Harry Pottereita.

"Marja sanoi, että tähän voidaankin laittaa nimi Viistokuja, joka on Potter-kirjassa."

Samana vuonna ilmestyi englanniksi Harry Potter -kirjasarjan kuudes osa, joka sai suomennettuna nimen Harry Potter ja puoliverinen prinssi. Vaikutti siltä, että Potter-maailma oli tullut jäädäkseen.

Suurpellon nimistöä suunniteltaessa ajateltiin, että alueelle nousisi puutarhamainen kaupunginosa. Nimistöä pyrittiin myös suunnittelemaan samassa hengessä, jotta nimistö tukisi puutarhamaisuutta.

"Sinne annettiin nimiksi Piilipuuntie, Poppelikuja ja Likusterikatu. Likusterikadusta voi löytää yhtymäkohdan Harry Potteriin, mutta varsinainen nimeämisperuste siinä on ollut puutarha."

Likusteria käytetään Suomessa pensasaitakasvina, mutta luonnonvaraisena se ei näin pohjoisessa viihdy.

Vaikka Likusterikatu ja Viistokuja sijaitsevat Suurpellossa melko lähellä toisiaan, Suviranta haluaa painottaa, ettei nimiä annettu kaduille Potter-kirjojen perusteella:

"Varsinaiset nimeämisperusteet ovat Likusterikadulla puutarha-aihepiiri ja Viistokujalla reitin suunta suhteessa muuhun katuverkkoon."

Potter-kirjallisuutta tuntevalle nimet ovat kuitenkin hauska, tarkoituksellinen lisä kaupunkikokemukseen. Kadunnimet ovat mahdollisuus oivallukseen.

***

Espoossa on myös muita alueita, joiden nimistöstä voi löytää viitteitä kirjallisuudesta tuttuihin hahmoihin tai paikkoihin.

Suurpellon lähettyvillä Mankkaalla sijaitsee Juhanilan alue.

"Sen nimi on palstoittajan aikoinaan antama. Juhani Nylund oli Mankkaan tilan omistaneen Veikko Nylundin poika. Mankkaalla on ollut 1900-luvun puolenvälin tienoilla myös Veikkola ja Siirilä, mutta käyttöön on jäänyt lähinnä vain Juhanila."

Lähitiet on sittemmin nimetty Aleksis Kiven luoman veljessarjan mukaisesti.

"Jo vakiintuneen Juhanila-nimen pohjalta kehiteltiin 1970-luvun alussa Seitsemän veljeksen aihepiiri: Juhanintie, Juhaninkuja, Juhaninpolku, Tuomaantie, Aapontie, Simeonintie, Laurintie, Timontie, Eerontie, Eeronpolku ja myös Jukolanahde", Suviranta kertoo.

"Aihepiiriä on jatkettu sittemmin tasa-arvoakin ajatellen muun muassa nimillä Venlanpolku, Venlanrinne ja Männistönmuorinpolku."

Hieman Mankkaan Juhanilaa tunnetumpi alue nimistöstään on Tapiola. Siellä kadunnimissä vilisee viittauksia Kalevalaan ja suomalaiseen mytologiaan.

Tapiolaa markkinoitiin aikoinaan puutarhakaupunkina, joka on luonnonläheinen mutta myös lähellä Helsingin keskustaa. Alueella säilytettiin metsiä ja niittyjä, ja rakentaminen sovitettiin maastoon.

"Alueelle haluttiin vetävä ja kuvaava nimi, ja päädyttiin Tapiola-nimeen. Se kuvastaa luonnonläheisyyden ja suomalaisen metsäkaupungin ihannekuvaa, jota Tapiolassa tavoiteltiin."

Aluetta suunnitteli tuolloin Asuntosäätiö.

"Tapiolaan tuotiin paljon suomalaisten luonnonilmiöiden nimenaiheita erityisesti Kalevalan mytologiasta. Itse Tapiola on Kalevalassa ja kansanperinteessä metsän valtakunta."

Myös muualta Espoon kaupungista voi löytää viittauksia kirjallisuuteen.

Sami Suvirannan mukaan esimerkiksi Friisinmäessä sijaitsevassa siirtolapuutarhassa on tavoiteltu nimistössä kesäöiden tunnelmaa ja luonnon lumoa.

Aiheita on saatu Willian Shakespearen Kesäyön unelma -näytelmästä. Alueella sijaitsevat esimerkiksi polut Sinapinsiemen, Herneenkukka, Seitti ja Koi. Näitä nimiä ovat inspiroineet näytelmän neljä keijua.

Lisäksi koko aluetta kutsutaan Espoon Kesäyöntarhaksi.

Suurpellon Harry Potter -aiheisista kadunnimistä kertoi ensimmäisenä Helmet eli pääkaupunkiseudun kirjastoverkosto.