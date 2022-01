Esboåkaren Rebecca Ehrnrooth om fiaskot i junior-FM: "Riktigt livsfarligt"

Junior-FM i Keuru spårade bokstavligen ur under lördagen, då tiotals skidåkare kraschade, och en del hamnade på sjukhus. Esboåkaren Rebecca Ehrnrooth tvingades avbryta lördagens lopp efter en utkörning. – Det var ett fiasko, säger hon.

Lördagens individuella fristilslopp blev fullständigt kaos i junior-FM i Keuru. Efter att tiotals skidäkare kraschat och slagit sig blodiga i en isig kurva tvingades tävlingsarrangörerna blåsa av loppen. Resten av tävlingarna genomfördes på en förkortad bana i närheten av stadionområdet.

– Jag skidade runt spåret på morgonen. Det var helt ok, men jag tänkte redan då att med så många skidåkare kommer hela spåret att bli en isbana. Men jag fattade inte att det blir riktigt livsfarligt, säger Espoon Hiihtoseuras Rebecca Ehrnrooth.

Jag tänkte redan då att med så många skidåkare kommer hela spåret att bli en isbana.

– Under uppvärmningen hörde vi sedan att de hämtade människor som skadat sig illa med snöskoter från skogen. Det kom ambulanser. Då tänkte man redan om det är någon vits att skida i ett sådant spår. Vill man ens stödja en sådan tävling där människor skadat sig, brutit lårben, och fått hjärnskakningar? Vi tänkte med några andra U23-tjejer att vi går i bojkott om man inte ändrar på spåret.

Enligt Ilta-Sanomat genomfördes damernas U17-, U18- och U20-kategorier innan tävlingsarrangörerna beslöt att blåsa av spelet. U23-damerna och herrarna skidade sedan en förkortad runda. U23-damerna skidade till slut bara 6 km i stället för 10 km som planerat.

– Den kortare banan var nog inte heller helt perfekt. Jag tvingades avbryta. Jag flög av spåret, ut på bilvägen, och luften gick ur mig. Det var många som hade fallit på samma ställe. säger Ehrnrooth.

– Jag kollade efteråt att jag åkte 45 km/h, så hade man haft riktigt otur kunde man ha brutit ben eller armar i den farten. Lyckligtvis klarade jag mig oskadd.

Tävlingsarrangörerna hade otur med vädret, för det regnade kraftigt före helgen. Då det frös förvandlades spåren till is. Men Ehrnrooth, 22, anser att tävlingsarrangörerna har ett stort ansvar för det som hände.

– De borde ha avbrutit tävlingen genast då de lade märke till att det är många som kraschar. Men de borde redan på morgonen ha fattat att göra justeringar i banorna, säger Ehrnrooth.

– Faktum är att en tävlingsarrangör borde ha kapacitet att ordna ordentliga spår. De hade inte ens en ordentlig spårmaskin som kunde slå sönder isen, fast de hade försökt hela natten. Men det här är inte bara tävlingsarrangörernas fel, utan TD (technical delegate) som går igenom banan ska ta ansvar – speciellt då det är juniortävlingar.

Tävlingsjuryn hade gått igenom spåret under morgonen, men då hade det ännu varit i acceptabelt skick. Under tävlingen förvandlades det dock till is.

– Jag har förstått att de inte haft läget under kontroll i Keuru under de senaste veckorna heller. De hade tävlingar två veckor före FM och också då var arrangemangen ganska dåliga. Jag hoppas åtminstone det här inte händer en gång till.

Den här veckan står Vanda värd för finska cupen. Ibland har Vanda och Esbo kunnat trolla fram skidspår trots riktigt usla förhållanden.