Erdogan till Tyskland med utsträckt hand

Efter flera år av ansträngda relationer mellan Berlin och Ankara vill Turkiets president vända blad. I dag anländer Recep Tayyip Erdogan till Berlin, där han bland annat ska möta den tyska förbundskanslern Angela Merkel.

Många bedömare ser resan som något av en omvändelse under galgen, då Turkiet brottas med en djup ekonomisk kris och dessutom har dragits in i en diplomatisk fejd med USA. Så sent som i april i fjol anklagade Erdogan Merkel för "nazimetoder" sedan turkiska politiker hade hindrats från att kampanja i Tyskland, vilket skapade rejäl irritation i Berlin.

Statsbesöket är det första i sitt slag för Erdogan i Tyskland, med militärbetygelser och en statsbankett till den gästande presidentens ära. På programmet står bland annat bilaterala överläggningar med Merkel och möten med företrädare för tyska näringslivet. Erdogan ska även inviga en moské i Köln under besöket, som pågår till lördag.

Relationen mellan Turkiet och Tyskland har kantats av kontroverser och infekterade konflikter. Här är fyra av dem.

I kölvattnet efter den misslyckade militärkuppen den 15 juli 2016 fördömde den tyska regeringen Turkiets president Recep Tayyip Erdogans hårda respons, som man såg som rättsosäker och oproportionerlig. Turkiska akademiker hade då förbjudits att lämna landet, tusentals offentliganställda hade stängts av från sina arbeten och tiotusentals personer gripits.

Turkiet anklagade i sin tur västvärlden för att inte visa tillräckligt stöd åt den demokratiskt valda regeringen och i stället ta kuppmakarnas parti.

Inför den turkiska folkomröstningen om en ny grundlag, med kraftigt utökad makt för presidenten, stoppade tyska myndigheter turkiska politiker från att kampanja bland landsmän i Tyskland. "Nazimetoder", tyckte Erdogan, en beskyllning som gjorde den tyska förbundskanslern Angela Merkel och hennes kollegor rejält irriterade.

"Vi är toleranta, men vi är inte dumma", sade den dåvarande utrikesministern Sigmar Gabriel. Merkels partikamrat Julia Klöckner frågade sig om "herr Erdogan förlorat förståndet".

En dryg månad före det tyska förbundsdagsvalet gick Erdogan ut och uppmanade röstberättigade turkar i Tyskland att inte rösta på "fienden", det vill säga Kristdemokraterna, Socialdemokraterna eller De gröna. Samtidigt dök valaffischer med den turkiske presidentens bild upp på tyska lyktstolpar. Bakom låg det Erdoganvänliga partiet ADD, som dock inte rönte några större framgångar.

Den tyske utrikesministern Sigmar Gabriel uppmanade Erdogan att inte blanda sig i den tyska politiken, vilket fick Erdogan att gå i taket. "Vem är du att tala till Turkiets president? Inse dina gränser!" dundrade han och fortsatte: "Hur länge har du varit i politiken? Hur gammal är du?". Gabriel var vid tillfället 57 år gammal.

I samband med den turkiska offensiven i Afrin i Syrien spreds bilder på tysktillverkade stridsvagnar som användes av Turkiets armé. Oppositionspolitiker i Tyskland krävde ett omedelbart stopp för vapenexport till Ankara och den tyska regeringen meddelade senare att man stoppar uppgraderingen av fordonens vapensystem.