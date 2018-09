Erdogan till Tyskland med utsträckt hand

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har landat i Berlin, där han bland annat ska träffa den tyska förbundskanslern Angela Merkel och äta middag med förbundspresidenten Frank-Walter Steinmeier.

Efter flera år av ansträngda relationer mellan Berlin och Ankara vill Turkiets president vända blad i relationerna till Tyskland, där omkring tre av landets drygt 82 miljoner invånare har turkisk bakgrund.

Många bedömare ser resan som något av en omvändelse under galgen, då Turkiet brottas med en djup ekonomisk kris och dessutom har dragits in i en diplomatisk fejd med USA. Så sent som i april i fjol anklagade Erdogan Merkel för "nazimetoder" sedan turkiska politiker hade hindrats från att kampanja i Tyskland, vilket skapade rejäl irritation i Berlin.

Statsbesöket är det första i sitt slag för Erdogan i Tyskland, med militärbetygelser och en statsbankett till den gästande presidentens ära. På programmet står bland annat bilaterala överläggningar med Merkel och möten med företrädare för tyska näringslivet. Erdogan ska även inviga en moské i Köln under besöket, som pågår till lördag.

Alla är inte nöjda med Erdogans visit. Redan utanför flygplatsen Tegel i den tyska huvudstaden möttes den turkiske presidenten av en yttrandefrihetsprotest organiserad av Reportrar utan gränser, och de kommande dagarna väntas Erdogankritiska demonstrationer i Berlin och andra städer.