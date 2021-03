Epidemin belastar också i sängkammaren – ny utbildning ska förse Svenskfinland med fler sexualrådgivare

Coronaepidemin har enligt sexualterapeut Patricia Thesleff lett till ett ökat behov av rådgivning och terapi i sexualrelaterade frågor. Om ett år kommer 14 nya sexualrådgivare att kunna erbjuda svenskspråkig hjälp runtom i landet.

För första gången någonsin utbildas nu en grupp sexualrådgivare på svenska i Finland. Utbildningen startade förra veckan och om ett år ska Svenskfinland få 14 nya sexualrådgivare som kan bistå såväl individer som par med sin expertis.

Arrangör för utbildningen är Sexpo-stiftelsen och som utbildningsansvariga fungerar sexualterapeuterna Patricia Thesleff och Anna Kolster-Weckström.

– För den svenskspråkiga sexualrådgivningen i Finland tar vi nu ett jättekliv framåt. Självfallet finns det svenskspråkiga rådgivare redan nu som studerat på finska, men genom att utbilda på svenska möjliggör vi för många fler att ta del av utbildningen, säger Thesleff.

– För många inom gruppen har språket varit ett hinder som gjort att man i åratal velat utbilda sig men inte haft möjlighet att göra det i sitt eget hemland.

Sexpo gjorde ett försök att starta en svenskspråkig sexualrådgivarutbildning redan för omkring sju år sedan. Försöket misslyckades ändå eftersom man inte fick tillräckligt många deltagare.

– Nu tog en privatperson kontakt med Sexpo och undrade om det var möjligt att försöka få ihop till en utbildning, säger Thesleff.

Sexpo beslutade att försöka få ihop en tillräckligt stor grupp för att kunna genomföra en virtuell utbildning och försöket lyckades. Bland deltagarna finns nu personer från hela Svenskfinland, allt från Åland till Österbotten.

Efter den ettåriga utbildningen kan deltagarna titulera sig som sexualrådgivare, alltså rådgivare som erbjuder hjälp i sexualrelaterade frågor.

Skillnaden mellan sexualrådgivare och sexualterapeuter är att de senare har studerat längre.

– Sexualrådgivare är grundutbildningen som alla går. Då de studerande i den här gruppen blir färdiga kan de välja att studera vidare till terapeuter, säger Thesleff.

För klientens del är den största skillnaden vanligtvis under hur lång tid man träffar den sakkunniga. En rådgivare träffar man vanligtvis upp till fem gånger, medan sessionerna med en terapeut ofta går mer in på djupet och därmed pågår under en längre tidsperiod.