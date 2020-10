Enligt Social- och hälsovårdsministeriet har epidemiläget blivit lugnare i många regioner. Ministeriet påminner ändå om att läget kan förändras snabbt.

Det nuvarande epidemiläget kännetecknas av snabba regionala förändringar. Det skriver Social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

På riksnivå har förekomsten av nya sjukdomsfall, antalet testade och antalet positiva testresultat hållits på ungefär samma nivå under ett par veckor. I Vasa har till exempel sjukdomsläget avtagit och många andra områden har också lyckats bryta smittkedjor med snabba åtgärder. Dessutom har behovet av sjukhusvård varit måttligt.

Under vecka 43 registrerades 1 221 nya fall och incidensen var 22,0 per 100 000 invånare. Veckan innan var antalet nya fall 1 257 och incidensen 22,7 per 100 000 invånare.

Enligt ministeriet är lokala och omfattande åtgärder som vidtas i god tid fortfarande det bästa sättet att bekämpa smittspridning. Den veckovisa uppföljningen visar att det går att lugna ner epidemiläget snabbt genom att införa regionala åtgärder. En lyckad smittspårning är också viktig.

Man har inte lyckats spåra cirka 35–40 procent av fallen. Totalt 60 procent av den spårning som lyckats har gällt smittade inom samma familj.Totalt 15 procent har spårats till sociala tillställningar som fester och 10 procent till hobbyaktiviteter. Färre fall har spårats till restauranger.

Sjukvårdsdistrikten uppger en gång i veckan i vilken av de tre faserna för epidemin de befinner sig i. Faserna består av basnivån, accelerationsfasen och samhällsspridning.

Vasa sjukvårdsdistrikt uppger fortfarande att man befinner sig i den tredje fasen, alltså samhällsspridningen.

Fem andra sjukvårdsdistrikt befinner sig i accelerationsfasen. Dessa är Helsingfors och Nyland, Centrala Tavastland, Egentliga Finland och Åland. Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt uppger att de återgått till basnivån. Övriga sjukvårdsdistrikt är också på basnivån.

Enligt ministeriet sprider fortfarande viruset sig främst bland yngre åldersgrupper, även om man under de senaste veckorna kunnat se en liten ökning bland äldre.