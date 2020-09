Epidemiläget fortsatt lugnt i augusti trots flera massexponeringar

Coronavirusläget är fortsatt lugnt i Finland, även om antalet smittade ökade i början av augusti i jämförelse med de låga siffrorna i början av juni och juli, uppger myndigheterna.

I början av augusti ökade antalet smittade i jämförelse med de låga siffrorna i början av juni och juli. Men därefter har siffrorna jämnats ut och hållit sig på ungefär samma nivå i en månad.

Under den senaste uppföljningsveckan den 24-30 augusti anmäldes 132 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar. Föregående vecka anmäldes 187 nya fall.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara cirka 1,2–1,3. Förra veckan var incidensen av nya fall på riksnivå 2,4 fall per 100 000 invånare, vilket är något mindre än föregående vecka.

Under den senaste tvåveckorsperioden var den sammanlagda incidensen av nya fall 5,8 per 100 000 invånare. Veckorna före det var den 6,0 fall per 100 000 invånare.

De fall som har konstaterats i Finland härstammar fortsättningsvis både från Finland och från utlandet. Man uppskattar att smittkällan är känd för över hälften av förra veckans inhemska fall.

Institutet för hälsa och välfärd skriver att man känner till ett flertal inhemska massexponeringar. De har skett i samband med bland annat större familje- och publikevenemang och hobbyer.

Under de senaste veckorna har det också konstaterats flera massexponeringar på daghem, skolor och studieplatser. Ökningen av antalet exponerade personer har hittills inte lett till en klar ökning av antalet smittade.

Laboratorierna har för närvarande kapacitet att utföra 16 000 test per dag

I Finland har det fram tills i torsdags konstaterats 8 161 coronavirusfall i Finland. Sammanlagt 335 personer har avlidit till följd av covid-19.