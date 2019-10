Mobiltelefonberoende är i många familjer ett vardagligt problem som det inte är klokt att bagatellisera.

HBL (22.9) publicerade en stort uppslagen intervju med Elza Dunkels, docent i pedagogik vid Umeå universitet. Hon vill ge barnen mera skärmtid. Dunkels synpunkter överraskade mig med sin ensidighet då varken strålningen från mobilapparater eller addiktionsproblematiken togs upp. Ger kanske forskarens hemstad och universitetets läge förklaringen till hennes positiva hållning till mobilteknologin? Umeå strävar efter att bli pilotstad för 5G-teknologin i Sverige och där planeras också landets första 5G-sjukhus.

WHO:s cancerforskningsorganisation IARC klassade redan 2011 strålningen från mobilapparater till grupp 2B – möjligen cancerframkallande. Efter det har forskare inom medicin och biologi under många år krävt att den skall flyttas till grupp 2A – troligen cancerframkallande. Senast 2018 har fyra forskare krävt att mobiltelefonstrålningen skall flyttas till högsta IARC-klass, till samma grupp som cigaretter och asbest. En av forskarna var från Environmental Health Trust, de andra från folkhälsoinstituten vid University of Toronto och Rutgers University, samt The Hebrew University of Jerusalem.

Dessutom blir telefontillverkarna hela tiden fast för att uppge alltför låga strålningsvärden. Senast var det Apple som i början av månaden blev fast för att ha uppgett alltför låga värden för Iphone. Avslöjandet gjordes av den franska aktivistorganisationen www.phonegatealert.org, som redan lyckats stoppa försäljningen av några mobiltelefonmodeller som avger för mycket strålning.

Den 6 februari i år svarade telekomindustrins representanter i USA:s senat på ett spörsmål av senator Richard Blumenthal som specifikt berörde forskning om 5G-nätets hälsoeffekter. Det framkom tydligt att telekomindustrin varken har gjort eller planerat några som helst undersökningar om 5G-nätets hälsoeffekter. Videon med senator Blumenthals spörsmål finns fortfarande på Youtube. Den lämnade åtminstone mig helt mållös. Mera nyttig information om strålning finns på webbsidan för vårt medborgarinitiativ, www.stop5g.fi.

Mobiltelefonberoende är i många familjer ett vardagligt problem som det inte är klokt att bagatellisera. Genom att på Google eller Youtube söka på "smartphone addiction" kan man få massor av tilläggsinformation om temat. Jag kan rekommendera Youtube-föreläsningarna av psykiatern David Greenfield (som är specialiserad på addiktionsfrågor) och doktor Kimberly Young. Greenfield meddelar på en av sina föreläsningar att i USA förorsakar användandet av mobiltelefoner i dag fler trafikolyckor än alkohol.