Ensamma kvinnor ett av många teman på Helsinki Lit

Nuckor, utanförskap och terrorism är några av de teman årets författare på Helsinki Lit lyfter fram. Flera av de författare som framträder har skrivit om ensamstående kvinnor.

Den kanadensisk-brittisk författaren Rachel Cusk anses ha förnyat romankonsten med sin trilogi om den frånskilda kvinnan Fay. Rachel Cusk är en av de internationella författare som uppträder på Helsinki Lit och hon möter litteraturfestivalens programchef Philip Teir i ett samtal.

Bland de internationella stjärnorna finns även André Aciman vars bok Call me by your name först blev hyllas roman, därefter älskad film. André Aciman möter den syriskfödda skådespelaren Boodi Kabbani på scenen. Kabbani är Jussinominerad för sin roll i filmen A moment in the Reeds.

Sverige representeras av bland annat Malin Lindroth vars bok Nuckan tog upp ett tabubelagt ämne – att vara bortvald kvinna. På Helsinki Lit möter Lindroth Kaisa Haatanen som skrivit om livet som singelkvinna.

Joakim Zander representerar den samtida svenska deckarvågen – hans trilogi behandlar politik, terrorism och flyktingkrisen.

Sally Rooney, även marknadsförd som Snapchatgenerationens Salinger möter Monika Fagerholm i ett samtal.

Bland debutanterna finns Pascal Engman vars bok Patrioterna utgår från en mördad journalist. Engman intervjuas på scenen av Li Andersson.

Inhemska namn på Helsinki Lit är bland annat Hassan Blasim., Kaisa Haatanen och Silvia Hosseini.

Helsinki Lit arrangeras 17-18 maj.