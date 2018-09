Enorma skillnader i kommuners ekonomi – så här skuldsatt är din kommun

Kontrasterna mellan kommunerna på Åland är enorma. Larsmo tog mest lån i förhållande till kommunens storlek år 2017.

På fredagen publicerade statistikcentralen siffrorna från kommunernas bokslut år 2017. Totalt sett minskade kommunernas social- och hälsovårdskostnader med 0,7 procent jämfört med 2016, men kostnaderna för specialiserad sjukvård ökade. Social- och hälsovårdskostnaderna utgör nästan 60 procent av kommunernas utgifter.

När det gäller kommunernas skuldsättning är skillnaderna stora.

Av kommunerna i Finland ökade Larsmo sina skulder mest per invånare. Larsmos lånestock ökade med 1 883 euro per invånare 2016 till 4 430 euro år 2017.

Kökar hade landets nästhögsta lånestock per person på 8 788 euro per person, efter Reisjärvi med lån på 10 508 euro per person.

Skillnaderna mellan de små kommunerna på Åland är stora. Flera åländska kommuner har väldigt lite lån och till exempel har Jomala inga skulder alls. Föglö hade också Finlands största ackumulerade överskott per person på 12 201 euro år 2017.