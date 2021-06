England har haft det svårt mot Tyskland

På tisdag är det dags igen. För ett av de mest laddade mötena på landslagsnivå då eviga rivalerna England och Tyskland drabbar samman. HBL blickar bakåt på tidigare klassiker mellan lagen.

1966 VM-final

England höll på att vinna under ordinarie matchtid men Wolfgang Weber kvitterade på stopptid.

I förlängningen slog Geoff Hurst till med ett hårt skott som tog i ribban och studsade ut. Men assisterande domaren Tofiq Bahramov flaggade för mål och då Hurst lite senare gjorde 4-2 var Västtyskland ett slaget lag.

Västtyskarna var besvikna och upprörda över ett mål som aldrig var ett mål. Teknologin höll inte riktigt samma klass på den här tiden och med det mänskliga ögat finns alltid risken att det blir fel.

Hurst gjorde tre mål i finalen och blev en evig hjälte i England.

1970, VM-kvartsfinal

Hurst spelade en av huvudrollerna igen då han fick ett mål underkänt i förlängningen. Väldigt få förstod varför.

Då hade England tappat en 2-0-ledning då Franz Beckenbauer och Uwe Seeler kvitterade matchen i andra halvlek.

Efter Hurst bortdömda mål gjorde Gerd Müller 3-2 och Tyskland gick vidare.

England tvingades till spel utan stormålvakten Gordon Banks som var sjuk.

1990, VM-semifinal

Peter Shilton fumlade in Andreas Brehmes frispark och Västtyskland såg ut att vara på väg mot final. Skyttekungen Gary Lineker kvitterade dock med tio minuter kvar.

I förlängningen hade båda lagen var sin boll i trävirket men det krävdes straffar för att få fram en vinnare.

Före det hade Paul Gascoigne dragit på sig ett gult kort vilket betydde att han skulle missa en eventuell final. Tårarna rann nerför Spursstjärnans kinder.

I straffläggningen misslyckades Stuart Pearce och Chris Waddle och då tyskarna var hundraprocentiga stängdes dörren till final för engelsmännen.

1996, EM-semifinal

EM arrangerades i England och värdnationen hade övertygat fram till semifinalen på Wembley.

De engelska tabloiderna med Daily Mirror och Piers Morgan i spetsen gjorde sitt för att elda upp stämningen ytterligare. Rubriken "Achtung! Surrender! For You Fritz, ze Euro 96 Championship is over" var kanske inte alldeles rumsren.

Alan Shearer gjorde 1-0 och Stefan Kuntz kvitterade en kvart in på första halvlek.

Flera mål blev det inte och straffar krävdes igen.

Denna gång satte båda lagens fem inledande skyttar sina straffar men sen slog Gareth Southgate en lös straff som Andreas Köpke tog. Andreas Möller satte sin och Tyskland gick till final.

Våldsamheter utbröt i London efter match, bland annat vid Trafalgar Square. Tabloidernas hånfulla och rentav rasistiska rubriker ansågs ha hetsat upp folkmassorna.

2010, VM-åttondelsfinal

Tyskland vann med 4-1 men siffrorna berättar inte hela sanningen. Matchen var jämn trots att Tyskland gick upp i en 2-0-ledning efter mål av Klose och Podolski.

Matthew Upson reducerade och efter det var England det spelförande laget. Frank Lampard hade en boll inne men domarna gjorde en miss där. Samme Lampard hade en boll i ribban innan England slarvade och Tyskland vände spelet snabbt. Thomas Müller gjorde mål och England var ett slaget lag. Samme Müller gjorde ännu 4-1 och så var Englands turnering över.

Fotnot: England-Tyskland 19.00 tisdag kväll