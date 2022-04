Lämpligt den 1 april skriver de nordiska parlamentarikerna Eveliina Heinäluoma, Karianne B Bråthen, Anna Vikström, Stein-Erik Lauvås och Orla Havi i HBL att Putins makt kan minskas med nordisk vätgas. Inlägget innehåller ingen redogörelse över var dagens vätgasframställning står. Hade de goda parlamentarikerna läst in sig på detta hade möjligen inlägget blivit ogjort. Man kan väl säga att energilagring i vätgas blivit det senaste halmstrået i försvaret av vindkraften.

Alla borde veta att vätgas inte är något man utvinner typ naturgas. Vätet är universums minsta molekyl och är mycket svår att stänga inne eller att hantera. Den första utmaningen är att det är synnerligen energikrävande att med elektrolys spjälka vatten till väte och syre. Den andra monumentala utmaningen är proportionerna. Om man tänker sig att med vätgas parera vindkraftens intermittens i de nationella näten och att förse industrin med kontinuerlig tillgång till vätgas för elproduktion talar man om lagringsutrymmen i storleksordningen 10 000 miljoner kubikmeter enbart för Sveriges del. Här antas då att lagringen sker under 200 bars tryck då det är billigare än att kyla till flytande vätgas. Sedan är det inte heller så att när man öppnar kranen så strömmar det ut el. När vätet skall användas skall det då göras i kraftverk som bränner gasen för elproduktion.

I en intervju om vätgas i The European Scientist säger professor Samuel Furfari, också president för European Society of Engineers att "vi har varit på den här vägen förut" och "det är en återvändsgränd". "Processen är totalt ineffektiv och därför kommer den inte att ha någon industriell användning utan konstanta subventioner. Furfari är författare till boken The Hydrogen Illusion.

Problemställningen är samma hos oss i Norden som i resten av Europa. "I Europa ger sol- och vind sammantaget ungefär 20 procent av installerad effekt. Men man kan inte slå på och av en elektrolysanläggning som kräver konstant eltillförsel. Det behövs el för alla olika processer runt anläggningen för dess balans. Varierande eltillförsel orsakar stora svårigheter och ineffektivitet i dessa processer."

Att driva elektrolys med slumpmässig överskottsel från vindkraften är högst tveksamt. Furfari uppskattar att beroende på kombinationen av låg effektivitet och intermittensen behövs det åtta-tio gånger så många vindturbiner när man går från el via vätgas till el med samma energi som den som vindkraften producerar direkt. "Hela idén har utforskats ordentligt på 1980-talet. I mer än hundra år har kemister runtom i världen försökt producera väte till konkurrenskraftigt pris. Det kommer aldrig att fungera."

Det produceras en hel del vätgas i världen för olika industriprocesser som kan försvara kostnaden. Tillverkning av konstgödsel är ett exempel. Men då används metan. Att göra elektrolysen med förnybar, fossilfri energi kräver sju gånger mera energi för den processen.

Processen från installerad vindkrafteffekt via komprimering till högtryckslager, transporter, elproduktion igen i gaskraftverk kan inte ha mer verkningsgrad än maximalt 10 procent. Hur har hajpen kunnat få fotfäste?

I en värld som siktar på att rädda klimatet med elektrifiering kommer behovet av el att öka explosionsartat. I en värld som till mer än 80 procent har sin energiförsörjning från kol, olja och gas som skall ersättas med förnybar energi. Och den förnybara energins EROI-tal (Energy Return On Energy Invested) är mindre än en femtedel av EROI-talet för den fossila energi den skall ersätta. Och dessutom tappa 90 procent i förluster på den del som tar vägen via vätgas.

Furfari har nog mera rätt än de flesta med påståendet att det inte kommer att fungera. Frågan är bara hur många miljarder som förspills längs vägen. Och jo, Putin hinner nog försvinna till en annan värld innan.

pensionerad miljöanalytiker, Nagu

Länkar till de texter som nämns i texten:

The hydrogen illusion: interview with Samuel Furfari on his explosive new book Gas Transitions (naturalgasworld.com) "EU must return to the principle of energy diversification"

Evert Andersson och Mats Kälvemark 1.4.2022 i bloggen klimatupplysningen.se Elsystem i (o)balans.