I sin analys (HBL 31.10) behandlar Torbjörn Kevin under rubriken "Via domstolar till Vita huset?" demokratibilden i Förenta staterna. Skarpögt analytiskt skriver han "Man avvecklar demokratin under full insikt att det är det man gör. Här gäller enbart den slutliga segern. Om den så skall ske i domstolar och inte i valbås". Och vidare "I hela 16 delstater har republikanerna sedan dess (senaste presidentval) systematiskt urgröpt myndigheternas självständighet på ett sätt som får Ungerns dödgrävare Viktor Orbán att se ut som en dilettant."

I HBL (1.11) behandlar Tommy Westerlund i ledaren frågan om procedurerna då en riksdagsledamot eller minister utsätts för rättslig prövning. Westerlund konstaterar "Den lagstiftande makten bör låta den dömande makten sköta prövningen av även ministrars och riksdagsledamöters eventuella lagöverträdelser. Det är också viktigt för allmänhetens tillit till rättssystemet och för att vi skall uppleva att alla behandlas lika inför lagen."

Jämförelserna mellan den av Kevin beskrivna situationen i Förenta staterna och Finlands högsta politiska arenor – ministrar och riksdagen – fokuserar på en för demokratin central grundbult, ansvarsfördelningen mellan och respekten för dels den dömande, dels den lagstiftande makten.

Inom EU upplever vi Polens och Ungerns oroväckande utveckling bland annat mot en politisering av domstolsväsendet. Polen får redan utstå bötesstraff för sin ovilja att följa de rekommendationer och värderingar som ingår i EU:s grundstadga.

I sin bok "How democracies die" (2018) ser Harvardprofessorerna Steven Levitsky och Daniel Ziblatt anmärkningsvärda hotbilder mot begreppet demokrati. "Demokratier kan omintetgöras förutom av generaler också av valda ledare – presidenter eller statsministrar som omstörtar hela den process som tidigare valt dem."

Utvecklingen i Polen och Ungern måste tyglas med ytterst klara åtgärder av ett i övrigt samstämmigt EU. Utan aktiv bevakning av överenskomna värderingar och adekvata tillrättavisningsåtgärder (böter, förlorad rösträtt med mera) minskar EU sin egen innebörd, sitt förtroende hos medborgarna och sin rörelsefrihet.

Betraktar man den av Kevin beskrivna utvecklingen i Förenta staterna i hela sin skrämmande omfattning och ställer den i jämförelse med vad som eftersträvas i Finland och inom EU förefaller "världens äldsta demokrati" nu hotas av en total demokratiförringande uppluckring.

Vi har vant oss vid att mer eller mindre automatiskt och okritiskt acceptera amerikanernas ofta kraftfulla strävanden att i ett globalt perspektiv bidra till åstadkommandet av demokrati i auktoritära stater. Med förlov sagt dock med varierande framgång!

Upplever vi nu en situation och hotbild där den tidigare så aktiva "medicinmannen" Uncle Sam egentligen borde ges företräde till intensivvården för att undgå total demokratianemi? Vem undertecknar vårdremissen?

Av de fyra supermakterna (Förenta staterna, Kina, Ryssland och EU) är det i skenet av ovanrelaterade iakttagelser endast EU som representerar en så enhetlig strävan som möjligt att bevara och vidareutveckla det demokratiska statsskicket. Kanske god anledning för enträgna EU-motståndare att ägna detta en tanke.

Helsingfors