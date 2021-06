End the cage age samlade in nästan 1,4 miljoner underskrifter – "Det är viktigt att frågan tas upp på EU-nivå"

Till följd av ett europeiskt medborgarinitiativ behandlas burarnas vara eller icke vara inom djuruppfödningen i Europaparlamentet.

Under torsdagen beslutar Europaparlamentet om det är möjligt att fasa ut användningen av burar inom djurproduktionen i EU och om lagstiftning för detta därför bör beredas. Detta görs bland annat med hjälp av en studie utförd av forskare vid Universitetet i Utrecht.

EU-medborgarinitiativet End the cage age lanserades på hösten 2018. När namninsamlingen avslutades exakt ett år senare hade nästan 1,4 miljoner människor från 18 EU-länder skrivit under. För att Europeiska kommissionen ska ta ställning till ett initiativ måste en miljon namnunderskrifter från minst sju olika EU-länder samlas in.

I Finland samlade EU-medborgarinitiativet in ungefär 38 500 underskrifter.

– Hundratals miljoner djur i Europa föds upp i trånga och karga burar där djuren inte kan röra på sig ordentligt. Burarna begränsar djurens normala beteende markant, säger Maria Lindqvist, verksamhetsledare på Djurskyddet Finland.

– Ordet bur ger alltid negativa konnotationer. Kollar man på burar ur ett historiskt perspektiv har de gett till exempel rena ägg till konsumenterna och tryggat djurhälsan, säger Jonas Laxåback, verksamhetsledare på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund.

Enligt Svenska lantbruksproducenternas centralförbund kan en eventuell lagstiftning om ett burfritt EU medföra konsekvenser och utmaningar för de finländska djurproducenterna.

– Det kan uppstå oskäliga kostnader för producenterna vid en övergång till en helt burfri produktion. Därför borde det i så fall finnas en tillräcklig övergångsperiod, säger Laxåback.