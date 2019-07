Ava DuVernay (Selma, A Wrinkle In Time)har skapat en rasande uppgörelse i snabbt tempo av det rasistiska amerikanska rättssystemet, berättad genom ett av dess mest berömda övergrepp mot rättvisan där fem barns liv brutalt förstördes.

Netflix miniserie When They See Us är en hjärtskärande och vredesmättad verklighetsbottnad skildring av ett modernt amerikanskt justitiemord. I ett symboliskt laddat rättsfall dömdes fem tonåringar: K...