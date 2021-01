En skidresa - 5 000 i karantän

Belgien är ett av världens värst coronadrabbade länder, sett till antalet döda per capita. Hittills har 20 472 invånare i elvamiljonerslandet avlidit i covid-19.

För tillfället ser dock situationen relativt god ut. Antalet nya sjukdomsfall under de två senaste veckorna ligger på 248 per 100 000 invånare, vilket är betydligt lägre än många andra länder i Europa. 369 personer får just nu intensivvård för covid-19, jämfört med närmare 2 000 under det värsta krisläget i november.

Sedan slutet av oktober råder en omfattande nedstängning av det belgiska samhället, med nattligt utegångsförbud, stängda restauranger och barer och uppmaning till hemmaarbete. Skolorna är dock i huvudsak öppna.