Om du inte sett Apocalypse Now kan du vänta dig en upplevelse, rentav en uppenbarelse. Barn, så här stora och visionära var filmerna en gång. Så såg de ut när de gjordes med allt regissörerna hade, tills endast galenskap återstod.

"I love the smell of testosterone in the morning."Så kunde denna recension börja. När jag morgonsömnig kommer in till Imax-biosalonen i Östra centrum, säger informatören som öppnar dörren: "Åhå, du är...