På aktuella albumet Love will be reborn går Martha Wainwright i närkamp med sin smärtsamma skilsmässa.

Det har varit rätt tyst kring Martha Wainwright ett bra tag. Hennes föregående album Goodnight city är fem år gammalt, och det senaste med helt eget material – Come home to mama – utkom 2012.

I alla händelser är det just hon som i mina ögon alltid varit den kända musikerfamiljens klarast lysande soulbegåvning. Brodern Rufus Wainwright har fått mer synlighet genom sin trendkänslighet, men Martha är den som aldrig sökt perfektion men alltid vågat överskrida gränsen till det söndriga och känslosamma.

På aktuella albumet Love will be reborn går hon i närkamp med sin smärtsamma skilsmässa, ett tema som behandlats ofta i pophistorien – i slutet av sjuttiotalet rätt utförligt också av hennes kända föräldrar Loudon Wainwright och Kate McGarrigle.

Titellåten och två andra nummer släpptes som singlar på förhand, och de starka melodierna i kombination med den själfulla och varierade sången lovade gott också inför albumet som helhet. Och besviken blir man ju inte, stora delar av materialet är högklassigt – men en aning ojämn är skivan nog.

Producenten Pierre Marchand har emellanåt försökt tränga in onödigt många ljudidéer och effekter i låtar som i grunden är ganska sköra. Och kanske använder också Martha själv sin i sig fina falsettsång onödigt ofta, jag hade gärna sett de mörkare och än mer laddade stråken i hennes röst få en större roll.

Men i den vackra balladen Report card – om att inte få umgås med sina egna barn – faller alla bitar på plats. Instrumenteringen och effekterna minimeras, och Marthas frammixade sång är på samma gång naken och desperat. Och i avslutande Falaise de Malaise ger hon en inblick i sitt ursprung, genom att virtuost inom samma rader och helt utan möda växla mellan amerikansk engelska och kanadensisk franska.

Hon återkommer ständigt till frågor kring kärlek, sorg och moderskap, och om hon för femton år sedan i låten Far away formulerade textrader som "I have no reason to be alive / oh, give me one" kan hon erbjuda lite mer hopp nu.

"Why do I have to go on? / For the kids and the neighbours / For love and for song."

Henrik Jansson Författare