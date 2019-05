En seger ifrån alla tiders hockeybragd – här är Finlands resa till VM-finalen

Efter semifinalrysaren mot Ryssland är Finland klart för VM-final. Här en genomgång på vägen till finalen:

Lejonen får en fin start på sitt VM då Kaapo Kakko leder laget till en seger över Kanadas NHL-stjärnor. Att Lejonen har förberett sig med en fyra veckors lägerperiod märks då det välorganiserade försvarsspelet sätter stopp för kanadensarna.

Hemmanationen kommer till matchen med gott självförtroende efter seger över USA i premiären. Slovakerna utmanar Finland ordentligt med i tredje perioden stiger en ung hjälte fram. Kaapo Kakko sätter två mål, fullbordar ett hattrick och fixar segern.

Finland ligger under med 0–2 redan i mitten av första perioden. Laget reser sig ändå och tvingar fram en förlängning där en grov domarmiss leder till ett amerikanskt mål. "Domarna skiter på sig", tycker en rasande Jukka Jalonen.

Finland återhämtar sig och fixar en planenlig seger över Danmark efter två mellandagar. Lejonen ligger under med 0–1 men Kakkos, Sakari Manninens och Harri Pesonens andrakedja nätar tre gånger.

I stället för en risbastu blir det ett riktigt sömnpiller mot VM-nykomlingen. Britterna försvarar medan Lejonen stångar sig blodiga. Matchen avgörs genom tre mål i andra perioden och sent i tredje snyggar Lejonen till slutsiffrorna.

Finland håller nollan för andra matchen i följd. Inte mycket annat spännande i den matchen.

Gruppspelsavslutning med gruppseger på spel. Då floppar Lejonen. Laget har klart fler målchanser än Toni Söderholms mannar men får bara in två puckar. Tyskarna ledda av NHL-stjärnan Leon Draisaitl tar hem matchen och frågetecknen och orosmolnen hopar sig över Lejonen.

I den ökända ödesmatchen ställs grupptvåan Finland mot den stenhårda Bratislavagruppens trea Sverige. De flesta förväntar sig att Tre Kronors stjärnspäckade lag tar en rutinseger över ett Finland vars formkurva vänt neråt. Finland ligger under med 1–3 och 3–4 men lagkapten Marko Anttila kvitterar i nästsista minuten och tvingar fram en förlängning. Knappa två minuter in i förlängningen smäller Sakari Manninen in pucken i krysset och sätter punkt för Tre Kronors VM.

Blixten slår väl inte ner två gånger på samma ställe? Inte kan väl Lejonen fälla ett NHL-lag på nytt? Jodå. Marko Anttila blir segerskytt med matchens enda mål då 50.18 spelats. De ryska stjärnorna jagar ursinnigt en fullträff men gång efter gång stoppas skotten antingen av utespelare eller strålande målvakten Kevin Lankinen. En ny skräll är ett faktum och Lejonen går till VM-final – precis som för åtta år sedan i den slovakiska huvudstaden.