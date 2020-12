En miljon munskydd används inom vården varje dag

Enligt Försörjningsberedskapscentralen räcker skyddsutrustningen fortfarande till i Finland.

Läget beträffande skyddsutrustningen i Finland är enligt Försörjningsberedskapscentralen fortfarande gott, trots att konsumtionen har ökat i slutet av året. Det framkommer av ett pressmeddelande på onsdagen.

Försörjningsberedskapscentralen beställer in skyddsutrustning för social- och hälsovårdens behov utifrån Social- och hälsovårdsministeriets anskaffningsförslag.

Den inhemska produktionen fungerar och utrustningen kan anskaffas kostnadseffektivt.

Man beräknar att social- och hälsovården just nu behöver cirka en miljon kirurgiska munskydd per dygn. Antalet skyddskläder uppskattas till 60 000–80 000 stycken per dygn.