En miljard människor kan bli klimatflyktingar

I framtiden kan betydligt fler människor tvingas på flykt på grund av klimatförändringar.Över en miljard bor i dag i länder med stora miljöhot.

I slutet av förra året var 82,4 miljoner människor tvingade på flykt globalt – den högsta siffran någonsin. 23,1 miljoner av dessa flydde från länder som står inför stora miljöhot på grund av klimatförändringar.

Av dessa 23,1 miljoner tog Europa flest, cirka 6,6 miljoner.

Det är troligt att antalet människor på flykt kommer att öka, i takt med att klimatförändringar och miljöförstöring ökar.

– Antalet människor som vi kommer att möta i framtiden är av en helt annan magnitud, säger Serge Stroobants, verksamhetschef för Europa, Mellanöstern - Nordafrika på den internationella tankesmedjan The Institute of Economics and Peace (IEP) i London.

Enligt en ny rapport från IEP finns det i dessa länder små medel och låg motståndskraft för att kunna hantera de stora miljöhoten och klimatförändringarnas konsekvenser – som vattenbrist, matbrist och naturkatastrofer.

De här länderna har samtidigt en stor befolkningstillväxt.

Afghanistan är det land som enligt rapporten löper störst risk.

1,26 miljarder människor är i dag bosatta i områdena som lider störst risk att drabbas av miljöhotens och klimatförändringarnas konsekvenser.

Dessa områden utgörs av 30 länder i Sahel-Hornbältet i Afrika, från Mauretanien till Somalia, det sydafrikanska bältet, från Angola till Madagaskar, Mellanöstern och det centralasiatiska bältet, från Syrien till Pakistan.

Enligt rapporten kan bristen på resurser, som mat och vatten, också leda till konflikter – som i sin tur försvårar möjligheten ännu mer att hantera de få resurser som finns kvar.

Serge Stroobants beskriver det som en ond spiral.

– Konsekvenserna av klimatförändringarna bidrar till en acceleration och förstärker konfliktspiralen.

De länder som står inför de största miljöhoten befinner sig också i – eller är i riskzon för – konflikter, något som försämrar beredskapen att kunna hantera konsekvenserna av miljöförstöring och klimatförändringarna.

11 av 15 länder som står inför de största miljöhoten enligt rapporten befinner sig i en pågående konflikt.

– Förutom klimatförändringarna som snabbar på miljöhoten måste vi också adressera konflikterna och motståndskraften i de här länderna, säger Serge Stroobants.