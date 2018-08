Klimat Plasten väcks till liv

Ada Halonens post-antropocena organism skiner klarast i tredje delen av Will You Still Love Me Tomorrow. Bild: Saara Karppinen Wilhelm Grotenfelt spelar karaktären Dr. Googlestein i tredje delen av Will You Still Love Me Tomorrow. Bild: Saara Karppinen

Skavankerna till trots är Will You Still Love Me Tomorrow #3 en värdig avslutning på ett verk som varit något av det fräschaste och mest berörande jag sett kring tematiken klimatförändring, skriver recensenten om Teater Universums klimattrilogi.

Teater Will you still love me tomorrow – part three. Arbetsgruppen: Wilhelm Grotenfelt, Ada Halonen, Anttoni Halonen. Teater Universum 17.8.