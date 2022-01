En månad kvar – här är allt du behöver veta inför OS

Om en månad invigs vinter-OS 2022 i Peking. Här är allt du behöver veta om covidläget, protesterna, bojkotterna och klimatet.

Den 2 februari smygstartar curlingen med mixeddubbel, och dagen efter hänger både freestyle (puckelpist) och ishockey (damerna) på. Den 4 februari, klockan 13.00 svensk tid (20.00 lokal tid), är det dags för invigningen av OS 2022 i Peking. Den äger rum på nationalarenan, "Fågelboet" kallad, som känns igen från sommar-OS 2008. Den 20 februari är avslutningsceremonin.

Peking blir den första staden i OS-historien som arrangerar både vinter- och sommarspel. Där kommer bland andra ishockeyspelarna och svenska skridskohoppet Nils van der Poel att tävla. I Yanqing-området, knappt tio mil nordväst om huvudstaden, körs bland annat de alpina tävlingarna. Och i Zhangjiakou, omkring 22 mil nordväst om Peking, kommer längdskidor, skidskytte, skicross och andra freestylegrenar att avgöras.

Pandemin kommer, förstås, att sätta sin prägel på vinter-OS – precis som den gjorde på sommar-OS i Tokyo i fjol. Omikronvarianten har ytterligare försvårat läget. I vanliga fall har Kina "nolltolerans", vilket innebär att det krävs 21 dagar i karantän i samband med ankomst till landet. Men under OS gäller ett undantag. Alla idrottare, tränare, journalister och övriga OS-medarbetare som är fullvaccinerade slipper karantän innan de går in i OS-bubblan. Med "fullvaccinerad" menas så många sprutor som det gäller i landet som man representerar.

Är man inte vaccinerad måste man sitta 21 dagar i karantän för att få komma in i OS-bubblan.

Alla i OS-bubblan, däribland de aktiva, kommer att testas både före avresa och efter landning, och sedan är det dagliga tester för covid-19 under hela OS-vistelsen. Vidare är det munskyddskrav.

OS-bubblan är stängd; det handlar med andra ord bara om in- och utresa. Idrottarna får inte träffa någon utanför bubblan, och journalister på plats kan bara rapportera inifrån bubblan.

Om någon testar positivt väntar karantän – för de aktiva ett karantänhotell utanför OS-byn – och för att komma ut ur den krävs bland annat att man är symtomfri och kan visa upp två negativa test i följd inom 24 timmar.

Tanken är att det ska finnas publik på OS, men endast personer boende i Fastlandskina.

Att Peking tilldelats vinter-OS har gett upphov till många stora protester världen över. Många menar bland annat att Kina ägnar sig åt så kallad "sportswashing" – en term som syftar på hur stränga regimer använder sig av exempelvis sportevenemang för att manipulera uppfattningen om landet och samtidigt tvätta bort fokus från bristfälliga mänskliga rättigheter.

I februari uppmanade över 180 människorättsorganisationer i ett brev till bojkott av spelen. Anledningen är upprepade rapporter om hur den kinesiska regimen kränker mänskliga rättigheter för flera minoritetsgrupper – som uigurer och tibetaner – samt försöken att försvaga demokratin i Hongkong.

Svenska skidskytten Sebastian Samuelsson – som ofta tar ställning i obekväma frågor – sade:

– Jag skulle önska att vi inte åkte dit. Det rimmar inte med de olympiska värderingarna att vi har ett OS i Kina.

För ungefär en månad sedan meddelade USA att man genomför en diplomatisk bojkott och inte kommer att skicka några representanter för den amerikanska regeringen till OS, "på grund av det pågående folkmordet och brotten mot mänskligheten i Xinjiang och andra brott mot mänskliga rättigheter". Ett dussintal länder har följt efter, bland andra Storbritannien, Australien, Japan, Kanada och Belgien.

Inom EU har det varit splittrade åsikter i frågan. Diplomatiska bojkotter påverkar inte idrottarnas möjligheter att tävla.

Pressen på Kina har inte blivit mindre av kontroversen kring tennisstjärnan Peng Shuai som försvann efter att ha anklagat en före detta toppolitiker för att ha tvingat henne till sex. 19 dagar senare dök hon upp och sade, i ett videosamtal, att hon mår bra. Långtifrån alla är dock övertygade om att hon tillåts uttrycka sig fritt.

Efter fem raka OS med NHL-deltagande avgjordes vinter-OS 2018 i Pyeongchang utan världens bästa ishockeyspelare på herrsidan, när NHL vägrade göra uppehåll för OS. Till OS 2022 var tanken att NHL-spelarna skulle vara tillbaka. Men när smittspridningen av covid-19 tog fart i klubbarna i december, med ett uppehåll av ligan som följd, togs beslutet att NHL drar sig ur OS. I stället blir det "best of the rest" även den här gången.

Det finns som vanligt många att välja på när det vankas OS, men några som sticker ut:

Kinas Eileen Gu är född i Kalifornien och representerade tidigare USA. Nu är den 18-åriga freeskiingstjärnan ett av värdnationens stora affischnamn inför OS.

Amerikanska alpinstjärnan Mikaela Shiffrin måste också nämnas. 26-åringen, som vunnit det mesta som går att vinna, testades dock nyligen positivt för covid-19. Frågan är hur det påverkar hennes jakt på ett tredje OS-guld efter vinsten i slalom i Sotji 2014 och storslalom i Pyeongchang 2018.

I Japan hoppas alla på Yuzuru Hanyu, den 27-årige konståkaren som siktar på sitt tredje raka OS-guld.

Två amerikanska snowboardåkare tillhör också de starkast lysande stjärnorna. Chloe Kim tog OS-guld i halfpipe som 17-åring, och fyra år senare hoppas hon göra något liknande. På herrsidan riktas blickarna mot den 35-årige tripple OS-guldmedaljören Shaun White som, om han kvalar in, gör sitt sista OS.

Sex grenar är nya, och den populära mixedkategorin dominerar. Monobob (damer), shorttrack lagtävling (mixed), backhoppning lagtävling (mixed), snowboardcross lagtävling (mixed), freestyle hopp lagtävling (mixed), freeski big air (herrar och damer) är de nya grenarna.