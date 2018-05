Att lögner straffas med döden i leken sanning och konsekvens kan låta som en bra skräckfilmsidé. Men slutresultatet blir snabbt tradigt.

Under tonåren och studietiden var det ibland någon som fick för sig att det vore på sin plats att leka sanning eller konsekvens. Den initiala kittlande känslan av att kanske få veta något hemligt blandades med rädslan för att tvingas erkänna eller göra något pinsamt. Men efter en stund blev bägge känslor utmanövrerade av en mer bestående: att det är en rätt tråkig lek, egentligen.

Och inte blir leken mycket mer spännande i skräckfilmsformat, vilket skulle bevisas. I Truth or Dare åker ett kompisgäng till Mexiko under skollovet för att festa tillsammans en sista gång innan de är klara med sina studier. Som ett extremt konstruerat led i handlingen möter gänget en kille som tar med dem till en övergiven kyrka för att leka sanning eller konsekvens. Små sanningar uppdagas, som att Olivia (Lucy Hale från Pretty Little Liars) är förtjust i sin bästa väns pojkvän (Tyler "Teen Wolf" Posey), men den verkliga nyheten är att leken inte är en lek – den kommer att följa dem hem och om de vägrar leka eller ljuger så kommer de att dö.

Så följer en Final Destination-aktig katt och råtta-lek med döden. Men filmen undergräver sin egen premiss i viljan att vara skrämmande. Säkerligen har de fyra manusförfattarna tänkt sig att kombinationen lek och skräck gör att dubbelt så mycket står på spel, men med livet som insats förlorar avslöjandena sin sprängkraft. Varken publiken eller karaktärerna hinner smälta den information som kommer till ytan innan filmen rusat vidare för att tvinga nästa stackare att erkänna eller dö. Det som framkommer är inte heller särskilt intressant eller chockerande. Någon är kär i fel person. Någon har inte kommit ut för sina föräldrar. Någon säljer droger. Karaktärerna är faktiskt så tunt målade att deras tragiska öden inte väcker mycket mer än ett "jaha" hos tittaren.

Filmen är signerad Blumhouse Productions, bolaget som specialiserat sig på skräckfilmer med låg budget (Paranormal Activity, The Purge, Happy Death Day) men också står bakom kritikerrosade filmer som Get Out och Whiplash. Truth or Dare hör dock inte till Blumhouses bästa. Stundvis finns här en viss B-filmscharm, men berättandet går snabbt från kitschigt till tradigt. Som film är den formelmässig och full av billiga trix. Underhållningsvärdet är i direkt relation till hur lite en som tittare tar den på allvar. Det är helt avgörande faktiskt, för sanningen är att som skräckfilm håller Truth or Dare inte måttet.

Martina Moliis-Mellberg Reporter