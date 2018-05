Historiskt sett har vinnaren av den första finalen fördel.

Som ni säkert hade räknat ut blev det en helgalen final. Drömparets första möte blev en tillställning med kontroversiella tacklingar, brutala försvarsmissar, ribbskott – och tio mål.

Det verkar aldrig bli midnatt i Vegas, som är det första expansionslaget sedan 1968 i Stanley Cup-finalerna – då var det oundvikligt eftersom alla sex expansionslag spelade i västra konferensen.

Vegas har spelat sin väg ända till NHL-finalerna - och fällt många bjässar längs med vägen. Den första finalen mot Washington blev en vild historia, men till slut var Golden Knights bättre.

På förhand var det mycket snack om målvaktsdusten – men det blev en målvakternas mardröm. Gång på gång lämnades de ensamma av sina försvar: Washingtons Braden Holtbys räddningsprocent blev 84,8 och kollegan Marc-André Fleurys 85,7.

Vegas spelade som väntat snabbt, ettrigt och aggressivt – och gjorde fyra av sina första fem mål från närhåll. Det syntes att båda lagen haft några dagar paus före finalerna.

Lagen turades om att göra mål, ta ledningen och kvittera om vartannat ända tills Tomas Nosek satte 6-4 i tom bur. Det har aldrig hänt förut i Stanley Cup-finalerna att matchen svängt så många gånger. Ingetdera laget ledde någonsin med mera än ett mål.

Senast det blev så här många mål i den första Stanley Cup-finalen var 2010, då Chicago slog Philadelphia med 6-5. Enligt statistik som The Hockey News grävt fram är det totala målsnittet i den första finaldusten sedan 1939 bara 5,64 mål per match. Hemmalaget har i snitt gjort 3,36 mål, medan bortalaget snittat 2,28 mål. En mardröm för tränarna. En mardröm för målvakterna. En fest för publiken.

Som ofta i det här skedet av Stanley Cup-slutspelet var det spelarna i tredje och fjärde kedjorna som klev fram och avgjorde, då toppkedjorna var fokuserade på att eliminera varandra. Vegas fyra med Ryan Reaves, Pierre-Edouard Bellemare och Tomas Nosek blev matchvinnare med tre mål. Skyttekungen Alex Ovetjkin kammade noll, men då gjorde Tom Wilson mål för Washington – och både han och Reaves stod som väntat för några fula knep.

Domarna tog en ledig kväll och njöt av stämningen i den första finalen i Las Vegas – det vittnar totalt sex utvisningsminuter om (inklusive en tvåa till Vegas för too many players). Tom Wilson sänkte Vegasstjärnan Jonathan Marcessault med en sen tackling från död vinkel som säkert kommer att behandlas av NHL:s disciplinchef. Räkna med att det blir en skärpt linje i fortsättningen.

Det är inte heller en vågad gissning att den följande finalen kommer att bli mera målfattig och erbjuda mer definitivt spel. Båda lagen kommer att gå igenom videoband av den första finalen och slipa sin taktik. Washingtontränaren Barry Trotz – känd för sin defensiva filosofi – var säkert inte långt ifrån att spränga trumhinnorna då han gick igenom den första matchen med laget.

Det är bara en match. Bara en vinst. Det krävs fyra segrar för att vinna. Några av de mest slitna klichéerna som finns i ishockeyn.

Det lönar sig såklart inte att dra alltför långt gående slutsatser av en match – Winnipeg vann den första konferensfinalen mot Vegas helt suveränt och såg ut att vara på väg mot Stanley Cup-finalerna. Washington förlorade de två första matcherna – hemma – mot Columbus i den första slutspelsomgången och såg som vanligt ut att vara på väg på tidig semester (eller VM, i Ovetjkins fall).

Historien talar dock för Vegas. Före årets finalserie har hemmalaget vunnit den första Stanley Cup-finalen 56 gånger av 78 sedan 1939. Av dessa 56 lag har 48 vunnit Stanley Cup, skriver The Hockey News. Det är 84,2 procent. Under 2010-talet har det bara hänt en gång att vinnaren av den första finalen förlorat hela finalserien – Vancouver vann game one 2011, men förlorade i sju matcher mot Boston.

Magkänslan talar också för Vegas. Jag tror det blir en underhållande matchserie – och båda lagen kommer säkert att skärpa sig och förbättra sitt spel när de lär känna varandra. Men Vegas verkar ha hittat flytet. Precis som Bellemare sade före nedsläpp: laget består av 23 spelare som misslyckats och inte passat in i andra lag. De är utsvultna och vill verkligen visa vad de går för. Ta till exempel finländaren Erik Haula – spelade i fjärde kedjan i Minnesota, som slutligen inte behövde honom. I Vegas spelar han som center i andra kedjan och låg bakom Vegas första mål.

– Vi har rum att förbättra, men det var en bra start, säger Haula enligt Ilta-Sanomat.

Ishockey

Stanley Cup

final 1 i bäst av 7

Vegas-Washington 6-4 (2–2, 1–1, 3–1)

Vegas: Tomas Nosek (2), Colin Miller (Erik Haula), William Karlsson (7), Reilly Smith, Ryan Reaves. Målvakt: Marc-Andre Fleury 85,7 procent. Washington: Brett Connolly, Nicklas Bäckström (5), John Carlson (Bäckström), Tom Wilson. Målvakt: Braden Holtby 84,8 procent.

Vegas leder med 1–0 i matcher.

Stanley Cup-finaler, match 2, 31.5 kl 03 finsk tid.

Marcus Lindqvist Reporter