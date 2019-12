En hyllning till vänskapen, både mellan karaktärerna och mellan publiken och deras favoriter. Det är vad rymdeposet Stjärnornas krig utmynnar i när den sista filmen nu är här. Den nya generationen, med flickan Rey i spetsen, får med beröm godkänt och döden är aldrig slutgiltig i denna galax.

Detta är den allra sista filmen om Stjärnornas krig – så aviseras den nionde filmen och den tredje i trilogin som inleddes med The Force Awakens 2015 och fortsatte med The Last Jedi 2017. Tro det den...