En fin period räckte i nästan utsåld Ishall

Ville Peltonen var efter förlusten mot Ässät i fredags inne på att det måste hända mera i offensiven i HIFK. Mot HPK hände det väldigt mycket. I tolv minuter. HIFK vann med 6-2 och tog en skön seger efter två raka förluster.

Vid spelade 11.57 hade HIFK gjort 4-0 på HPK. Petteri Wirtanen satte 1-0 via skridskon på Arto Laatikainen, Miro Väänänen fick tid och plats att lyfta in 2-0, Sebastian Dyk pricksköt in 3-0 och Wirtanen stod för ett fint förarbete till Elis Hede då denna gjorde 4-0 inför knappa 8 000 åskådare på Nordenskiöldsgatan.

I Björneborg i fredags satt mindre än 2 000 åskådare på läktarna. Men i Helsingfors är suget efter liveidrott och i synnerhet livehockey stort. HIFK lär ha överlägset högst snitt i år i ligan då det finns oroväckande signaler på att folket på många håll i republiken har svårt att hitta tillbaka till ishallarna då restriktionerna slopats.

TPS har gått från seger till seger i höst men publiken i Åbo är svårflirtad. I västkustderbyt mot Lukko satt drygt 4 000 på läktarna i den väldiga arenan.

Med 4-0 i första periodpausen var matchen naturligtvis avgjord. HIFK var vasst och aktivt men fick också hjälp av HPK:s väldigt virriga defensiv och mediokra målvaktsspel.

Lite nerv blev det i tredje perioden då HPK inledde med två snabba mål då det var lite för många raka ryggar i hemmalagets led.

Då Jordan Schmaltz gjorde 5-2 var matchen definitivt avgjord. Kapten Tallberg fick avsluta målfesten med 6-2 i tom bur.

Lite smolk i segerbägaren fanns det ändå, den festliga inramningen till trots. Lagets spel i numerärt överläge är alltjämt under all kritik. Laget kammade noll framåt också mot HPK med en man mera på isen och lyckades med konststycket att för andra matchen i följd släppa in ett mål med en man mera.

HIFK har så här långt denna säsong gjort tre mål framåt och släppt in två mål i power play. Där har tränare Ville Peltonen och hans stab mycket att jobba på.

Energin och beslutsamheten i första perioden var föredömliga, något också Petteri Wirtanen var nöjd med.

– Fokus låg på att verkligen komma ut otroligt laddade. Vi har varit dåliga och slöa i några matcher i början men nu spelade vi precis som vi ska göra på hemmaplan, säger Wirtanen.

Att koncentrationen brast lite i tredje perioden var Wirtanen inte nöjd med.

– Vi ger dem lite tid och utrymme och de får in två snabba puckar och sätter lite press på oss. Men vi tar oss i kragen och syr ihop det hela rätt bra ändå.

HIFK får ladda batterierna i några dagar och satsa på högkvalitativ träning. Nästa match är på fredag då Kärpät gästar Helsingfors.